Стефанчук объяснил, как будет действовать Украина в случае отказа рф выплачивать репарации — Finance.ua

Стефанчук объяснил, как будет действовать Украина в случае отказа рф выплачивать репарации

Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Стефанчук объяснил, как будет действовать Украина в случае отказа рф выплачивать репарации

Украина проводит большую работу на международном уровне с целью доказывания преступлений Российской Федерации, начиная от военной агрессии и завершая геноцидом украинского народа. После того как наше государство будет иметь все доказательства и подсчитает убытки, оно потребует от страны-агрессора выплаты репараций.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

Спикер Верховной Рады пояснил, что сейчас очень важно подсчитать все убытки, нанесенные Украине со стороны россии.

Читайте также Украина потеряла около 5 млн рабочих мест с начала войны. Кризис может повлиять и на соседние страны

«Существует множество методик определения этих убытков. Они уже переведены в факт фиксаций отдельных вещей. Насколько мне известно, каждый человек в приложении „Дія“ может сообщить о поврежденной или уничтоженной недвижимости в результате военной агрессии российской федерации», — отметил он.

После этого будет рассчитана сумма, чек войны должен быть предъявлен россии с требованием уплаты. Также народные депутаты приняли много обращений к другим странам об удовлетворении интересов Украины по выплате репараций из имущества, которое было арестовано у граждан россии.

«Будем и дальше требовать, чтобы из этого имущества был возмещен ущерб, нанесенный Украине российской федерацией», — сказал Стефанчук.

Украинские власти предусмотрели и ситуацию, при которой страна-агрессор откажется платить репарации. По словам спикера парламента, у Украины есть имущество россии, и, если будет принято общее решение, решение Международного уголовного суда, то согласие не понадобится.

«Имущество просто будет арестовано, реализовано, и с него будут покрыты все убытки Украине», — пояснил он.

Справка Finance.ua:

по оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают $92 млрд. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура причиненного ущерба отличается;

при наличии достаточного финансового ресурса для восстановления дорожной инфраструктуры Украины, разрушенной российскими агрессорами, понадобится 3-4 года;

ущерб Украины от разрушенных в результате боевых действий домов и объектов инфраструктуры в настоящее время составляет около 600 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.