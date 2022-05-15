Стефанчук объяснил, как будет действовать Украина в случае отказа рф выплачивать репарации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стефанчук объяснил, как будет действовать Украина в случае отказа рф выплачивать репарации

Сегодня 21:05Казна и Политика
97
Стефанчук объяснил, как будет действовать Украина в случае отказа рф выплачивать репарацииСтефанчук объяснил, как будет действовать Украина в случае отказа рф выплачивать репарации
Украина проводит большую работу на международном уровне с целью доказывания преступлений Российской Федерации, начиная от военной агрессии и завершая геноцидом украинского народа. После того как наше государство будет иметь все доказательства и подсчитает убытки, оно потребует от страны-агрессора выплаты репараций.
Об этом в интервью «Укринформу» сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.
Спикер Верховной Рады пояснил, что сейчас очень важно подсчитать все убытки, нанесенные Украине со стороны россии.
Читайте также
«Существует множество методик определения этих убытков. Они уже переведены в факт фиксаций отдельных вещей. Насколько мне известно, каждый человек в приложении „Дія“ может сообщить о поврежденной или уничтоженной недвижимости в результате военной агрессии российской федерации», — отметил он.
После этого будет рассчитана сумма, чек войны должен быть предъявлен россии с требованием уплаты. Также народные депутаты приняли много обращений к другим странам об удовлетворении интересов Украины по выплате репараций из имущества, которое было арестовано у граждан россии.
Место для вашей рекламы
«Будем и дальше требовать, чтобы из этого имущества был возмещен ущерб, нанесенный Украине российской федерацией», — сказал Стефанчук.
Украинские власти предусмотрели и ситуацию, при которой страна-агрессор откажется платить репарации. По словам спикера парламента, у Украины есть имущество россии, и, если будет принято общее решение, решение Международного уголовного суда, то согласие не понадобится.
«Имущество просто будет арестовано, реализовано, и с него будут покрыты все убытки Украине», — пояснил он.

Справка Finance.ua:

  • по оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают $92 млрд. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура причиненного ущерба отличается;
  • при наличии достаточного финансового ресурса для восстановления дорожной инфраструктуры Украины, разрушенной российскими агрессорами, понадобится 3-4 года;
  • ущерб Украины от разрушенных в результате боевых действий домов и объектов инфраструктуры в настоящее время составляет около 600 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.