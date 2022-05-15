Стефанчук объяснил, как будет действовать Украина в случае отказа рф выплачивать репарации — Finance.ua

Стефанчук объяснил, как будет действовать Украина в случае отказа рф выплачивать репарации
Украина проводит большую работу на международном уровне с целью доказывания преступлений Российской Федерации, начиная от военной агрессии и завершая геноцидом украинского народа. После того как наше государство будет иметь все доказательства и подсчитает убытки, оно потребует от страны-агрессора выплаты репараций.
Об этом в интервью «Укринформу» сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.
Спикер Верховной Рады пояснил, что сейчас очень важно подсчитать все убытки, нанесенные Украине со стороны россии.
«Существует множество методик определения этих убытков. Они уже переведены в факт фиксаций отдельных вещей. Насколько мне известно, каждый человек в приложении „Дія“ может сообщить о поврежденной или уничтоженной недвижимости в результате военной агрессии российской федерации», — отметил он.
После этого будет рассчитана сумма, чек войны должен быть предъявлен россии с требованием уплаты. Также народные депутаты приняли много обращений к другим странам об удовлетворении интересов Украины по выплате репараций из имущества, которое было арестовано у граждан россии.
«Будем и дальше требовать, чтобы из этого имущества был возмещен ущерб, нанесенный Украине российской федерацией», — сказал Стефанчук.
Украинские власти предусмотрели и ситуацию, при которой страна-агрессор откажется платить репарации. По словам спикера парламента, у Украины есть имущество россии, и, если будет принято общее решение, решение Международного уголовного суда, то согласие не понадобится.
«Имущество просто будет арестовано, реализовано, и с него будут покрыты все убытки Украине», — пояснил он.
Справка Finance.ua:
по оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают $92 млрд. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура причиненного ущерба отличается;
при наличии достаточного финансового ресурса для восстановления дорожной инфраструктуры Украины, разрушенной российскими агрессорами, понадобится 3-4 года;
ущерб Украины от разрушенных в результате боевых действий домов и объектов инфраструктуры в настоящее время составляет около 600 миллиардов долларов.