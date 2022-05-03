Зруйновані будинки та інфраструктура: в Україні вже нарахували збитків на $600 мільярдів — Finance.ua
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Зруйновані будинки та інфраструктура: в Україні вже нарахували збитків на $600 мільярдів

Вчора 09:32Казна та Політика
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Збитки України від зруйнованих внаслідок бойових дій будинків та об’єктів інфраструктури наразі становлять близько 600 мільярдів доларів.
Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю грецькому виданню EPT News.
«Збитки на сьогодні складаються. Ми можемо говорити тільки про кількість зруйнованих будинків та інфраструктури. Те, що вже прораховано, близько 60 мільярдів доларів. Це на сьогодні. Це без тих окупованих частин держави, щодо яких ми не можемо нічого проаналізувати. Усе, що деокуповано, де зрозуміла кількість зруйнованих мостів, доріг, інфраструктурних доріг, заводів тощо, держава втратила 600 мільярдів», — сказав Зеленський.
Окрім того, він констатував, що втрати приватного бізнесу будуть пораховані лише після завершення війни. Президент зауважив, що йому доповідали про те, що ці втрати сягають трильйона, однак ця інформація наразі не підтверджена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Укрінформ
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