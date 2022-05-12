Украина потеряла около 5 млн рабочих мест с начала войны. Кризис может повлиять и на соседние страны — Finance.ua

Украина потеряла около 5 млн рабочих мест с начала войны. Кризис может повлиять и на соседние страны

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Украина потеряла около 5 млн рабочих мест с начала войны. Кризис может повлиять и на соседние страны

Украина потеряла 4,8 млн рабочих мест с начала российской агрессии.

Об этом свидетельствуют оценки международной организации труда.

Продолжение военных действий, по оценкам МОТ, приведет к увеличению количества потерянных рабочих мест до 7 млн. Однако, если военные действия немедленно остановятся, экономическое восстановление может быть быстрым и будет сопровождаться возвратом 3,4 млн рабочих мест.

Кризис в Украине также может негативно повлиять на рынок труда в соседних странах, в основном в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии.

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Если военные действия будут продолжаться, украинские беженцы будут вынуждены дольше оставаться в эмиграции, что создаст дополнительное давление на рынок труда и системы соцзащиты в соседних государствах и увеличит безработицу во многих из них, считают в МОТ.

Согласно оценкам ООН, более 6 млн украинцев вынуждены были покинуть Украину в результате войны. Большинство мигрантов приняли страны Центральной и Восточной Европы, в частности Польша, Венгрия, Молдова, Румыния и Словакия.

Хотя поддержка украинских беженцев стала обузой для стран Восточной Европы в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе украинцы могут помочь в преодолении нехватки рабочей силы в Европе, говорил в интервью Голосу Америки директор европейского департамента МВФ Альфред Кэммер.

«Некоторые из беженцев могут остаться на долгий период и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не хватает рабочей силы», — говорил чиновник в апреле.

Справка Finance.ua:

в Украине наблюдается постепенный рост количества работников, возвращающихся к работе. На данный момент среди тех, у кого была работа до войны, продолжают работать 59% (в марте таких было 46%);

Многие эксперты в Украине прогнозируют, что неплохой заработок будет у людей, у которых профессии, востребованные в обществе. Многое, по их мнению, будет зависеть от того, сколько будет длиться война. Но есть и другое мнение: зарплаты в любом случае будут очень низкими;

в Польше украинские беженцы (чаще женщины) без знания языка и особых навыков получают от 23,1 до 24,5 тыс. грн. Больше вакансий предлагают на предприятиях пищевой промышленности, в сфере обслуживания и логистических складах.

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