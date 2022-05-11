Малый и средний бизнес потеряли до 85 миллиардов долларов из-за войны — Finance.ua
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Малый и средний бизнес потеряли до 85 миллиардов долларов из-за войны

Сегодня 14:04Личные финансы
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Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) понесли прямые потери в 64-85 млрд долларов за 75 дней с начала полномасштабного российского вторжения.
Об этом говорится в исследовании Advanter Group.
Общие потребности МСБ в финансировании составляют 54 млрд долларов, при этом 87% компаний требуют финансирования. Кроме того, 32% предприятий считают поиск финансирования приоритетом.
В целом бизнес ожидает сокращения продаж на 46% по отношению к показателям 2021 года.
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Индекс активности бизнеса в мае достиг самой низкой отметки с декабря 2020 года и составляет 33,82 пункта из 100 возможных. Этот показатель отражает возможность компаний наращивать оборот и создавать рабочие места. Худшие ожидания у микробизнеса, а самые лучшие — у бизнеса с годовым оборотом 50–500 млн грн.
Что мешает работать? Больше всего бизнесу мешает восстанавливаться отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке — такую причину назвали 64% респондентов. Также среди основных факторов:
  • непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке (51%);
  • отсутствие достаточного капитала (29%);
  • разрушение цепочек снабжения (25%).
В настоящее время 49% предприятий полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля. При этом 6% указывают, что нашли возможность даже увеличить обороты за последние два месяца.
Что касается релокации, то 71% предприятий ее не проводили и не планируют. Однако 20% провели релокацию внутри Украины, а 4,4% — преимущественно за границу. В частности, релокацию провели более 50% ИТ-компаний. Еще около 15% компаний в сфере ремонта автотранспорта и машиностроения планируют ее провести в ближайшее время.

Как перевезти свой бизнес на Запад Украины

По материалам: Економічна Правда
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