Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну (інфографіка) — Finance.ua

Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну (інфографіка)

Вчора 16:01 — Особисті фінанси

В Україні спостерігається поступове зростання кількості працівників, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).

Про це свідчить опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Чи працюють зараз? Зокрема зросла кількість тих, хто працює у звичному режимі (з 23 до 32%), ще 24% працюють частково або віддалено, а 3% — почали працювати на новій роботі.

Водночас 39% з тих, хто мав роботу до війни, досі не мають роботи (у березні було 53%, на початку квітня — 41%).

Половина опитаних (54%), котрі втратили роботу на час війни вірять, що зможуть повернутися на попереднє місце праці, 40% — не вірять.

Дві третини респондентів, котрі втратили роботу внаслідок війни, готові змінити місце роботи. Зокрема, 58% респондентів не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% — готові працювати в іншому регіоні країни.

Довідка Finance.ua:

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