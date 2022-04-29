Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну (інфографіка)

Вчора 16:01Особисті фінанси
779
В Україні спостерігається поступове зростання кількості працівників, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).
Про це свідчить опитування Соціологічної групи «Рейтинг».
Чи працюють зараз? Зокрема зросла кількість тих, хто працює у звичному режимі (з 23 до 32%), ще 24% працюють частково або віддалено, а 3% — почали працювати на новій роботі.
Водночас 39% з тих, хто мав роботу до війни, досі не мають роботи (у березні було 53%, на початку квітня — 41%).
Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну (інфографіка)
Половина опитаних (54%), котрі втратили роботу на час війни вірять, що зможуть повернутися на попереднє місце праці, 40% — не вірять.
Дві третини респондентів, котрі втратили роботу внаслідок війни, готові змінити місце роботи. Зокрема, 58% респондентів не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% — готові працювати в іншому регіоні країни.

Довідка Finance.ua:

  • стикаючись зі збільшеною конкуренцією на робочі місця, відчуваючи проблеми з працевлаштуванням, спеціалісти зменшують свої зарплатні очікування. Наприклад, майже дві третини пошукачів (65%) в умовах кризи на ринку праці готові знизити бажані заплати у резюме;
  • про ТОП-5 галузей із найвищими зарплатами навіть під час війни, а також в яких регіонах роботодавці платять більше — розповіли аналітики кадрового порталу grc.ua.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.