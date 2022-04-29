Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну (інфографіка) — Finance.ua

В Україні спостерігається поступове зростання кількості працівників, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).
Про це свідчить опитування Соціологічної групи «Рейтинг».
Чи працюють зараз? Зокрема зросла кількість тих, хто працює у звичному режимі (з 23 до 32%), ще 24% працюють частково або віддалено, а 3% — почали працювати на новій роботі.
Водночас 39% з тих, хто мав роботу до війни, досі не мають роботи (у березні було 53%, на початку квітня — 41%).
Половина опитаних (54%), котрі втратили роботу на час війни вірять, що зможуть повернутися на попереднє місце праці, 40% — не вірять.
Дві третини респондентів, котрі втратили роботу внаслідок війни, готові змінити місце роботи. Зокрема, 58% респондентів не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% — готові працювати в іншому регіоні країни.
Довідка Finance.ua:
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