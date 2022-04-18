Українці погоджуються на нижчі зарплати, аби лише влаштуватися на роботу (інфографіка) — Finance.ua

Українці погоджуються на нижчі зарплати, аби лише влаштуватися на роботу (інфографіка)

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Український ринок праці переживає найсильнішу кризу за останні 10 років.

Українські спеціалісти, які втратили роботу через переїзд у інші міста або через скорочення чи звільнення, активно шукають роботу. Однак відкритих вакансій сьогодні, згідно даних кадрового порталу grc.ua станом на середину квітня, у 30 разів менше, ніж у довоєнний період.

Як діють роботодавці?

З початком війни переважна більшість роботодавців (78%) здійснили непопулярні заходи стосовно своїх співробітників:

чверті опитаних не виплатили заробітну плату;

звільнили або скоротили працівників у 16,5% компаній;

10% відправили у відпустку за свій рахунок;

ще чверть опитаних, якщо й працює, то отримує неповну виплату заробітної плати — найбільше респондентів відповіло, що їм скоротили заробітну плату більше ніж на 30%.

Конкуренція зростає

Українці стикаються не лише з негативним впливом війни на заробітні плати. Змінилася також структура пропозицій роботи та насиченість спеціалістами у розрізі регіонів.

У регіонах, які найбільше відчули на собі військову агресію рф, зменшилася кількість робочих місць та зросла конкуренція. Релокація підприємств у безпечні регіони України, внутрішня та зовнішня міграція спеціалістів стала причиною того, що у західних областях збільшилася кількість пропозицій роботи. Конкуренція на одне робоче місце у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську сьогодні набагато нижча, аніж у центральній та східній частинах України.

При цьому, стикаючись зі збільшеною конкуренцією на робочі місця, відчуваючи проблеми з працевлаштуванням, спеціалісти завжди зменшували свої зарплатні очікування. Так само роблять пошукачі і зараз:

опитування показало, що майже дві третини пошукачів (65%) в умовах кризи на ринку праці готові знизити свої зарплатні апетити;

найбільша частка (26%) з тих, хто готовий заради влаштування на роботу отримувати меншу заробітну плату, згодні зменшити її на 10-25%.

В умовах високої конкуренції експерти бачать ще одну тенденцію у поведінці пошукачів. Спеціалісти стали пропонувати свої кандидатури на вакансії, що є нижчими за їхній звичний рівень кваліфікації.

Якщо до війни в категорії топ-менеджмент було досить багато пропозицій роботи, то сьогодні керівники та директори не надто затребувані. Для них в квітні було відкрито 1,7% вакансій від усіх актуальних. Отже, на позиції middle-рівню в умовах дефіциту роботи стали відгукуватись топові фахівці.

Що робити спеціалістам в таких складних умовах пошуку роботи?

По-перше, фахівці радять використовувати всі джерела пошуку інформації про відкриті робочі місця. Безумовно, найбільш повна інформація про вакансії розміщена на кадрових порталах. Проте не варто нехтувати спеціалізованими професійними сайтами з добірками пропозицій роботи, сайтами компаній, телеграм-каналами, а також соціальними мережами.

В умовах жорсткої конкуренції пошукачі повинні підвищувати свою цінність на ринку праці. Додаткова професійна освіта можлива навіть в умовах війни.

«Якщо знайти роботу по професії вкрай складно через низьку затребуваність, то пошукачу варто провести аудит своїх знань, умінь та компетенцій та з’ясувати, в яких інших професійних сферах їх можна застосувати. Поширеною тенденцією у довоєнні часи була перекваліфікація спеціалістів. Залишається актуальною вона і зараз, в умовах кризи на ринку праці», — зазначають експерти.

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