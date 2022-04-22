ТОП-5 галузей, де платять найвищі зарплати під час війни — Finance.ua

ТОП-5 галузей, де платять найвищі зарплати під час війни

Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Зараз проблема працевлаштування стоїть гостро для багатьох українців, адже зарплата — основне джерело доходу. Які зарплати пропонують роботодавці під час війни, в яких регіонах платять більше та чи відповідають актуальні зарплати побажанням пошукачів розповіли аналітики кадрового порталу grc.ua

Що змінилося у зарплатах

Війна змусила український бізнес оптимізувати свої витрати, скорочуючи заробітні плати та бонуси. Новим співробітникам роботодавці зараз пропонують нижчу заробітну плату. Порівнюючи з середньою заробітною платою в першій половині лютого 2022 року, актуальна середня зарплата знизилася на 10%.

При цьому середня зарплата у квітні у всіх вакансіях на grc.ua складає 18 700 грн.

Експерти зазначають, що досить високий рівень медіанної зарплати пояснюється тим, що структура пропозицій по професійним сферам зараз дуже змінилася порівнюючи з довоєнним періодом.

ТОП-5 галузей, де платять найбільше

Найменше постраждала від кризи на ринку праці ІТ-галузь. Тож попри те, що зараз компанії різних секторів економіки або вже повернулися до роботи, або починають процес відновлення своєї діяльності, частка пропозицій роботи для ІТ-фахівців значно перевищує пропозиції роботи для представників інших професій. А в ІТ-сфері зарплати завжди були високими — не знизилися вони й зараз. В середньому у всіх регіонах України айтішникам в квітні пропонують 108 100 грн, а минулого місяця середня зарплата в ІТ-сфері складала 86 500 грн.

Високі зарплати пропонують також керівникам. Середня заробітна плата у вищому менеджменті в квітні складає 63 200 грн. Проте в умовах війни кількість пропозицій роботи для директорів значно знизилася. Новою тенденцією на ринку праці є те, що стикаючись з проблемами працевлаштування через вкрай низьку кількість вакансій, висококваліфіковані спеціалісти, зокрема, фахівці топового рівня погоджуються на посади нижчої кваліфікації.

До п’ятірки професійних сфер, в яких в квітні пропонують високі зарплати, увійшли також:

спеціалісти сфери маркетинг, реклама, PR з середньою місячною виплатою 26 600 грн;

фахівці зі сфери видобуток сировини (26 500 грн);

а також спеціалісти сфери будівництва (25 300 грн).

До п’ятірки професій із найнижчими зарплатами в квітні увійшли:

менеджери з персоналу (15 500 грн);

фахівці сфери медицина, фармацевтика (14 900 грн);

фахівці сфери HoReCa (14 000 грн);

сільського господарства (13 300 грн);

автомобільного бізнесу (11 000 грн).

Міста, де платять найбільше

Аналіз зарплат по регіонам України показав, що Київ, який у березні втратив лідерство по розміру заробітної плати, поступово повертає свої позиції. Якщо прослідковувати динаміку середньої заробітної плати, то в січні в столиці в середньому пропонували 31 000 грн, в першій половині лютого — 30 200 грн, в березні — 25 000 грн, а в квітні пропонують в середньому 26 000 грн.

Серед регіонів з високою середньою заробітною платою в квітні є Дніпропетровська область (25 600 грн), Львівська область (24 800 грн), Полтавська область (23 400 грн) та Одеська область (23 000 грн).

Цікаво те, що минулого місяця, коли у Львівській області було багато пропозицій роботи для спеціалістів ІТ-сфери, середня заробітна плата складала 30 300 грн. В квітні структура пропозицій роботи по професіям дещо змінилася. На це вплинула, зокрема, релокація підприємств різних галузей. Відтак в квітні у Львівській області середня заробітна плата набагато нижча за показник попереднього місяця та складає 24 800 грн.

Варто зазначити, що, на відміну від Києва, в Київській області в квітні найнижча середня заробітна плата. Вона складає лише 13 000 грн.

Найнижчі заробітні плати також пропонують у Хмельницькій області (в середньому в квітні 14 500 грн), Чернівецькій області (14 000 грн), Івано-Франківській області (13 600 грн), Тернопільській області (13 500 грн). Зазначимо, що у цих областях і до війни були не надто високі зарплати. Однак до регіонів з найнижчою середньою заробітною платою в квітні, на жаль, приєдналася Харківська область із показником 11 500 грн.

Довідка Finance.ua:

аналіз бази резюме українських спеціалістів показав, що працівники не знизили свої зарплатні бажання. Проте, як показує практика, стикаючись з проблемами працевлаштування, фахівці готові знижувати свої зарплатні апетити;

опитування показало, що не знизять бажаний розмір заробітної плати при складнощах з працевлаштуванням 35% пошукачів. Інші дві третини готові отримувати меншу заробітну плату, аби лише влаштуватися на роботу. Найбільша частка з тих, хто готовий піти на поступки у переговорах про заробітну плату, можуть знизити бажану суму на 10-25%.

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