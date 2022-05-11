Скільки платять біженцям, які знайшли роботу в Польщі — Finance.ua

Скільки платять біженцям, які знайшли роботу в Польщі

Вчора 17:02 — Особисті фінанси

У Польщі українські біженці (найчастіше жінки) без знання мови та особливих навичок отримують від 23,1 до 24,5 тис. грн. Найбільше вакансій пропонують на підприємствах харчової промисловості, у сфері обслуговування та логістичних складах.

Про це повідомили у аналітичному центрі агентства з працевлаштування Gremi Personal.

У травні та до кінця листопада на польському ринку праці спостерігається «високий сезон». Кількість вакансій у цей період для жінок може збільшитись на 50-60%.

На рибзаводах та м’ясокомбінатах (розбір м’ясної та рибної продукції) українкам платять 23,1 тис. грн на місяць.

«Робота в логістиці та e-commerce також затребувана серед українських жінок, які не знають мови та не мають досвіду. На комплектації замовлень та товарів на місяць можна заробити 3200 злотих на місяць (21,7 тис. грн)», — зазначають аналітики.

У туристичний сезон більше пропозицій з’являється у сфері HORECA (готелі та ресторани).

Для покоївок та помічниць на кухні пропонують зарплату в 3500-3600 злотих (23,8-24,5 тис. грн).

2022 року мінімальна зарплата в Польщі становить близько 2363,57 злотих (16 тис. грн).

Зазначимо, у Польщі знайшли роботу вже близько 100 тис. біженців із України. Це кожен четвертий бажаючий. Зарплата для українок без особливих навичок та знання польської мови може змінюватись від 20 до 40 тис. грн.

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