На відбудову дорожньої інфраструктури України знадобиться 3-4 роки — Finance.ua

На відбудову дорожньої інфраструктури України знадобиться 3-4 роки

Вчора 21:03 — Казна та Політика

На відбудову дорожньої інфраструктури України знадобиться 3-4 роки

За наявності достатнього фінансового ресурсу, на відбудову дорожньої інфраструктури України, зруйнованої російськими агресорами, знадобиться 3-4 роки.

Про це повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

«За два роки інтенсивної відбудови доріг обсяг українського дорожнього ринку сягнув 9 мільярдів доларів. Укравтодором була напрацьована база для 10-річного розвитку галузі. Але 24 лютого 2022 року в Україну вдерлися російські війська і, лише за нашими сьогоднішніми підрахунками, пошкодили та зруйнували 24 тисячі кілометрів доріг та більш ніж 300 мостів», — зазначив він.

Читайте також Кличко розповів, скільки коштуватиме відновлення зруйнованих будинків у Києві

Відбудова українських доріг — у фокусі уваги Конференції європейських директорів доріг (CEDR), яка проходить 12-13 травня у Будапешті. Повідомляється, що в столиці Угорщини зібралися лідери європейських національних дорожніх адміністрацій.

Учасники конференції обговорять масштаби завданих руйнувань та збитків; спрощення і скорочення термінів проєктування доріг та штучних споруд; трансформування підходу до державних закупівель (скорочення термінів без зниження якості) та перехід на європейську систему ціноутворення.

«Ми ініціюємо створення міжнародної робочої групи керівників дорожніх агентств Європи, де наші колеги і партнери зможуть координувати свої зусилля для відновлення дорожньої інфраструктури України. Ми вже отримали кілька пропозицій щодо обміну досвідом з будівництва тимчасових мостів, надання Україні необхідного дорожнього обладнання та розробки проєктів для відновлення зруйнованих об’єктів», — зазначила радниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна.

Довідка Finance.ua:

за оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують $92 млрд;

Уряд спрямував 1,6 млрд грн на відновлення житла в регіонах, що постраждали від воєнних дій;



українська дорожня сфера відчутно постраждала через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Дорожні компанії втратили понад 200 виробничих баз, серед яких 40 асфальтобетонних заводів

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.