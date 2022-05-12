Скільки Україна втратила через напад росії та як можна буде покрити ці збитки (інфографіка) — Finance.ua

Оцінки фізичних втрат потрібні, щоб зрозуміти, які обсяги репарацій як мінімум має сплатити росія Україні та скільки ресурсів і часу знадобиться для відновлення української економіки.
За оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують $92 млрд. Така оцінка є близькою до розрахунків Київської школи економіки та Міністерства економіки України, але структура завданої шкоди відрізняється.
Загалом за розрахунками різних економістів втрати економіки стартують від $90 млрд — це майже половина минулорічного ВВП. Розбіжності в оцінках пояснюються різним розумінням суті економічних втрат та методиками оцінювання.