Скільки Україна втратила через напад росії та як можна буде покрити ці збитки (інфографіка) — Finance.ua

Скільки Україна втратила через напад росії та як можна буде покрити ці збитки (інфографіка)

Вчора 09:00 — Казна та Політика

Скільки Україна втратила через повномасштабний напад росії та як можна буде покрити ці збитки.

Про це повідомили в НБУ.

Оцінки фізичних втрат потрібні, щоб зрозуміти, які обсяги репарацій як мінімум має сплатити росія Україні та скільки ресурсів і часу знадобиться для відновлення української економіки.

За оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують $92 млрд. Така оцінка є близькою до розрахунків Київської школи економіки та Міністерства економіки України, але структура завданої шкоди відрізняється.

Загалом за розрахунками різних економістів втрати економіки стартують від $90 млрд — це майже половина минулорічного ВВП. Розбіжності в оцінках пояснюються різним розумінням суті економічних втрат та методиками оцінювання.

Про фінальні цифри можна буде говорити після війни, коли буде можливість повноцінно проаналізувати втрати в кожному із сегментів економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.