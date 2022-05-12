Скільки Україна втратила через напад росії та як можна буде покрити ці збитки (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки Україна втратила через напад росії та як можна буде покрити ці збитки (інфографіка)

Вчора 09:00Казна та Політика
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Скільки Україна втратила через повномасштабний напад росії та як можна буде покрити ці збитки.
Про це повідомили в НБУ.
Оцінки фізичних втрат потрібні, щоб зрозуміти, які обсяги репарацій як мінімум має сплатити росія Україні та скільки ресурсів і часу знадобиться для відновлення української економіки.
За оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують $92 млрд. Така оцінка є близькою до розрахунків Київської школи економіки та Міністерства економіки України, але структура завданої шкоди відрізняється.
Скільки Україна втратила через напад росії та як можна буде покрити ці збитки (інфографіка)
Загалом за розрахунками різних економістів втрати економіки стартують від $90 млрд — це майже половина минулорічного ВВП. Розбіжності в оцінках пояснюються різним розумінням суті економічних втрат та методиками оцінювання.

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Про фінальні цифри можна буде говорити після війни, коли буде можливість повноцінно проаналізувати втрати в кожному із сегментів економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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