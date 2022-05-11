Дорожні компанії України втратили спецтехніки на мільйон гривень - "Укравтодор" — Finance.ua

Дорожні компанії України втратили спецтехніки на мільйон гривень - "Укравтодор"

Вчора 21:38 — Казна та Політика

Українська дорожня сфера відчутно постраждала через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Дорожні компанії втратили понад 200 виробничих баз, серед яких 40 асфальтобетонних заводів, повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор»).

Як зазначають у відомстві , через війну всі проєкти будівництва, капітального та поточного середнього ремонту державних доріг було заморожено.

«Без роботи залишилися тисячі працівників підрядних організацій, зокрема державної акціонерної компанії „Автомобільні дороги України“... Загалом, за сьогоднішніми підрахунками, через воєнні дії в Україні дорожні компанії втратили 200 виробничих баз, зокрема 40 асфальтобетонних заводів, кожен з яких коштує десятки мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.

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Окремо «Укравтодор» проілюстрував наслідки бойових дій на виробничій базі компанії «Автомагістраль-Південь» у тимчасово окупованому Токмаку. «Підприємство розбили, спецтехніку понівечили. Окупанти викрали паливо-мастильні матеріали, пограбували склади», — йдеться у повідомленні.

Крім того, суттєво постраждала спеціальна техніка, вартість якої становить мільйони гривень.

«Пошкодили та знищили півтисячі автомобілів різних видів, понад 300 одиниць спеціальної техніки, кожна з яких коштує щонайменше 3-4 млн грн: катки, грейдери, навантажувачі, маніпулятори, цистерни тощо», — резюмували в «Укравтодорі».

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, пошкоджена інфраструктура на звільнених територіях має бути відбудована протягом найближчих двох років.

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