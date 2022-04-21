На Одещині розпочали ремонт доріг державного значення — Finance.ua
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На Одещині розпочали ремонт доріг державного значення

Вчора 21:26Казна та Політика
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Фото: https://www.facebook.com/odessavtodorФото: https://www.facebook.com/odessavtodor
Дорожні роботи проводять одразу на десяти трасах у межах Одеської області.
Про це повідомила Служба автодоріг в Одеській області.
На десяти трасах міжнародного та національного значення сьогодні, 21 квітня, розпочали ремонтні роботи. Автодорівці планують провести ямковий ремонт покриття холодним асфальтобетоном та пневмо-струменевим методом, відфрезерувати старе покриття, відновити та виправити поперечний профіль — зокрема, шляхом додавання нового матеріалу. Також під час ремонту ями та вибоїни засиплють асфальтогранулятором.
Наразі роботи розпочато на наступних дорогах:
  • М-28 Одеса-Южний (Обхід м.Одеси), на ділянці км 22 — км 26;
  • Т-16−22 Кодима — Слобідка — Подільськ;
  • М-05 Київ — Одеса, на ділянці км 365 — км 390;
  • М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, на ділянках км 41 — км 44 та км 49 -км 52;
  • М-16 Одеса-Кучурган (на м.Кишинів), на ділянці км 37 — км 48;
  • Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — /М-15/, на під’їзді до м. Чорноморськ та у селищі Затока;
  • Т-16−06 КПП Виноградівка — Болград — /М-15/, на ділянці км 40 — км 44;
  • Т-16−25 КПП Кучурган — Біляївка — Маяки — Овідіополь, на ділянці км 13 — км 31;
  • Т-16−27 КПП Серпневе — Тарутине — Арциз — Сарата, на ділянці км 25 — км 36;
  • Т-16−31 КПП Табаки — Болград — /М-15, на ділянці км 40 — км 43.
У Службі автодоріг звернулись до водіїв із проханням бути особливо пильними у місцях проведення робіт, дотримуватись вказівок попереджувальних знаків та зменшувати швидкість на зазначених ділянках.
За матеріалами: НВ
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