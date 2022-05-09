Держава спрямувала на відновлення житла 1,6 млрд грн. Поки що відбудовують лише легко пошкоджені будинки — Finance.ua
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Держава спрямувала на відновлення житла 1,6 млрд грн. Поки що відбудовують лише легко пошкоджені будинки

Вчора 16:05Казна та Політика
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Держава спрямувала на відновлення житла 1,6 млрд грн. Поки що відбудовують лише легко пошкоджені будинкиДержава спрямувала на відновлення житла 1,6 млрд грн. Поки що відбудовують лише легко пошкоджені будинки
Уряд спрямував 1,6 млрд грн на відновлення житла в регіонах, що постраждали від воєнних дій.
Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів прем’єрміністр України Денис Шмигаль.
Держава почала перший етап — оперативне відновлення, у ході якого відбудовують не сильно зруйновані будинки: пошкоджені вікна, двері, дах тощо. Повністю зруйновані будівлі поки що не відновлюють.
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«Йде війна, все може бути повторно ще раз зруйновано. Тому сьогодні починати велике відновлення і великі проєкти ризиковано. Треба завершити війну, вигнати агресора з нашої держави і тоді активно розпочати відновлення зовсім по-іншому», — сказав Шмигаль.
Паралельно відновлюють критичну інфраструктуру, розповів премʼєр-міністр. Зруйновані мости замінюють понтонними мостами, тимчасово латають дороги, відновлюють залізницю.
Після завершення воєнних дій почнеться другий етап відновлення.
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«Буде певний етап інвентаризації збитків, розробки проєктно-кошторисних документацій, узгоджень із партнерами, які будуть брати участь. Ми хочемо, щоб партнери за регіональним принципом взяли участь у відновленні України. Наприклад, Данія погодилася відновлювати Миколаїв. Уже з десяток країн сказали, що вони хочуть відновлювати», — пояснив очільник уряду.
Третій етап — це повний план відновлення України, який передбачає структурні зміни.
«Не просто відбудову будівель, а взагалі зміну парадигми нашої держави — відбудова та відновлення разом із нашими партнерами за регіональним і параметричним принципами. Тобто ми кличемо партнерів, кажемо, давайте відновлювати разом, і даємо параметри», — сказав Шмигаль.
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Нагадаємо, за даними уряду, в Україні 7 млн осіб є внутрішньо переміщеними особами. З них оформлених 2,66 млн. Допомогу отримали 841 000 сімей. Станом на 22 квітня до додатку «Дія» вже надійшло понад 100 000 заявок про пошкоджене майно в Україні через напад росії. 15 квітня повідомлялося, що через військову агресію рф в Україні знищено чи пошкоджено майже 6800 житлових будинків
Офіс президента та уряд планують викупити частину квартир у недобудовах, щоб поселити в них громадян, які втратили житло через війну. Потенційні масштаби проєкту — щонайменше $5 млрд.
Для відбудови Україна має намір використати російські міжнародні резерви — $300 млрд. Разом з активами російських олігархів — це $500 млрд, розповів Шмигаль.

Що робити, якщо ваш будинок розбомбили

За матеріалами: Forbes.ua
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