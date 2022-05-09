Держава спрямувала на відновлення житла 1,6 млрд грн. Поки що відбудовують лише легко пошкоджені будинки — Finance.ua

«Йде війна, все може бути повторно ще раз зруйновано. Тому сьогодні починати велике відновлення і великі проєкти ризиковано. Треба завершити війну, вигнати агресора з нашої держави і тоді активно розпочати відновлення зовсім по-іншому», — сказав Шмигаль.
Паралельно відновлюють критичну інфраструктуру, розповів премʼєр-міністр. Зруйновані мости замінюють понтонними мостами, тимчасово латають дороги, відновлюють залізницю.
Після завершення воєнних дій почнеться другий етап відновлення.
«Буде певний етап інвентаризації збитків, розробки проєктно-кошторисних документацій, узгоджень із партнерами, які будуть брати участь. Ми хочемо, щоб партнери за регіональним принципом взяли участь у відновленні України. Наприклад, Данія погодилася відновлювати Миколаїв. Уже з десяток країн сказали, що вони хочуть відновлювати», — пояснив очільник уряду.
Третій етап — це повний план відновлення України, який передбачає структурні зміни.
«Не просто відбудову будівель, а взагалі зміну парадигми нашої держави — відбудова та відновлення разом із нашими партнерами за регіональним і параметричним принципами. Тобто ми кличемо партнерів, кажемо, давайте відновлювати разом, і даємо параметри», — сказав Шмигаль.
Нагадаємо, за даними уряду, в Україні 7 млн осіб є внутрішньо переміщеними особами. З них оформлених 2,66 млн. Допомогу отримали 841 000 сімей. Станом на 22 квітня до додатку «Дія» вже надійшло понад 100 000 заявок про пошкоджене майно в Україні через напад росії. 15 квітня повідомлялося, що через військову агресію рф в Україні знищено чи пошкоджено майже 6800 житлових будинків
Офіс президента та уряд планують викупити частину квартир у недобудовах, щоб поселити в них громадян, які втратили житло через війну. Потенційні масштаби проєкту — щонайменше $5 млрд.
Для відбудови Україна має намір використати російські міжнародні резерви — $300 млрд. Разом з активами російських олігархів — це $500 млрд, розповів Шмигаль.