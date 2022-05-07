Штати готові забезпечувати будь-яку допомогу для відбудови України – Білий дім — Finance.ua

Штати готові забезпечувати будь-яку допомогу для відбудови України – Білий дім
Адміністрація США готова забезпечувати будь-яку можливу економічну й гуманітарну допомогу Україні, щоби підтримати не лише протистояння українського народу російській агресії, але також відбудову держави після бойових дій.
Про це заявила в п’ятницю під час спілкування з журналістами на борту президентського літака речниця Білого дому Джен Псакі.
"Ми дуже відкриті до всього, що може допомогти українцям відбудувати їхню країну й, очевидно, протистояти російському вторгненню. І ми знаємо, що гуманітарна й економічна допомога, яка, авжеж, може мати багато форм, є життєво важливою для них і для їхнього успіху",- зауважила представниця адміністрації.
У відповідь на запитання, чи розглядається у цьому зв’язку можливість списання частини зовнішнього боргу України, Псакі зазначила, що має перевірити, яку конкретно точку зору має адміністрація США в цьому питанні.