Президент розповів, які держави вже підтримали програми відбудови України — Finance.ua

Президент розповів, які держави вже підтримали програми відбудови України

Вчора 21:03 — Казна та Політика

Україна вже розпочала двосторонні переговори з лідерами інших країн щодо підтримки у відбудові нашої держави.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції.

«Сама програма відновлення України започаткована нами, я в деталях розповів про цю програму в ЄС. Повністю підтримує її Урсула фон дер Ляєн (президент Єврокомісії. — Ред.), повністю підтримує програму Шарль Мішель (голова Європейської ради. — Ред.). Окрім цього, ми розпочали двосторонні розмови щодо відновлення держави з лідерами інших країн: Велика Британія, Швеція, Іспанія, декілька інших держав. Наприклад, Велика Британія вже підтвердила підтримку цієї програми, Швеція також підтвердила. Це окреме лідерство в тому чи іншому регіоні нашої держави», — сказав Зеленський.

Читайте також МВФ підтримує стратегію України щодо якнайшвидшого економічного відновлення

За його словами, одного бюджету України буде недостатньо, щоб відновити те чи інше місто, тож до відновлення мають долучатися й партнери.

«Але тут питання не тільки у фінансах, питання в патронаті того чи іншого міста після війни. Патронат передбачає не тільки фінанси, а й своїх фахівців. Наприклад, нас цікавлять фінансисти, архітектори, митці тощо. Тобто велика кількість професій і людей, які приїдуть відновлювати той чи інший регіон, за яким буде закріплена та чи інша держава», — сказав Президент.

Читайте також Прем'єр озвучив вартість відновлення України

Він зазначив, що з Великою Британією вже є домовленість щодо патронату над Київською областю, зі Швецією домовилися щодо патронату над Миколаївщиною.

«Україна йде шляхом членства в ЄС. Я вважаю, що цей шлях буде швидший, якщо країни ЄС будуть об’єднані таким великим проєктом. Кожна з цих країн отримуватиме можливість відновити той чи інший регіон і будуть відчувати, що вони зробили великий внесок у відновлення держави, а значить, і великий внесок у перемогу України і перемогу в цій війні за свободу в цілому на Європейському континенті», — заявив Президент.

Він висловив переконання, що у проєкту буде велике майбутнє, і всі братимуть у ньому участь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.