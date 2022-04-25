Президент розповів, які держави вже підтримали програми відбудови України — Finance.ua
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Президент розповів, які держави вже підтримали програми відбудови України

Вчора 21:03Казна та Політика
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Україна вже розпочала двосторонні переговори з лідерами інших країн щодо підтримки у відбудові нашої держави.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції.
«Сама програма відновлення України започаткована нами, я в деталях розповів про цю програму в ЄС. Повністю підтримує її Урсула фон дер Ляєн (президент Єврокомісії. — Ред.), повністю підтримує програму Шарль Мішель (голова Європейської ради. — Ред.). Окрім цього, ми розпочали двосторонні розмови щодо відновлення держави з лідерами інших країн: Велика Британія, Швеція, Іспанія, декілька інших держав. Наприклад, Велика Британія вже підтвердила підтримку цієї програми, Швеція також підтвердила. Це окреме лідерство в тому чи іншому регіоні нашої держави», — сказав Зеленський.
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За його словами, одного бюджету України буде недостатньо, щоб відновити те чи інше місто, тож до відновлення мають долучатися й партнери.
«Але тут питання не тільки у фінансах, питання в патронаті того чи іншого міста після війни. Патронат передбачає не тільки фінанси, а й своїх фахівців. Наприклад, нас цікавлять фінансисти, архітектори, митці тощо. Тобто велика кількість професій і людей, які приїдуть відновлювати той чи інший регіон, за яким буде закріплена та чи інша держава», — сказав Президент.
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Він зазначив, що з Великою Британією вже є домовленість щодо патронату над Київською областю, зі Швецією домовилися щодо патронату над Миколаївщиною.
«Україна йде шляхом членства в ЄС. Я вважаю, що цей шлях буде швидший, якщо країни ЄС будуть об’єднані таким великим проєктом. Кожна з цих країн отримуватиме можливість відновити той чи інший регіон і будуть відчувати, що вони зробили великий внесок у відновлення держави, а значить, і великий внесок у перемогу України і перемогу в цій війні за свободу в цілому на Європейському континенті», — заявив Президент.
Він висловив переконання, що у проєкту буде велике майбутнє, і всі братимуть у ньому участь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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