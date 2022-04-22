Прем'єр озвучив вартість відновлення України — Finance.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення України після російського вторгнення коштуватиме 600 мільярдів доларів. Шмигаль закликав членів Міжнародного валютного фонду пожертвувати 10% резервних активів, отриманих від МВФ.
На міністерському круглому столі, організованому для підтримки країни на весняних зустрічах МВФ та Світового банку у Вашингтоні Шмигаль заявив, що в короткостроковій перспективі Україні необхідне фінансування у розмірі від 4 до 5 мільярдів доларів на місяць.
За його словами, український народ буде мужньо і мудро боротися, щоб захистити націю та свободу Європи, але щоб виграти війну, Україні потрібна підтримка.
Вашингтонський фонд очікує, що економіка України скоротиться на 35% 2022 року як прямий результат нападу рф.
Звертаючись до присутніх, голова Світового банку сказав, що «пріоритетом має бути задоволення поточних потреб України у фінансуванні таким чином, щоб мінімізувати її майбутній борговий тягар, тому грантові внески будуть дуже важливими».
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва закликала зробити акцент на грантах та «дуже пільговому фінансуванні», попросивши країни співпрацювати з фондом, щоб надати Україні 15 мільярдів доларів протягом наступних трьох місяців, аби допомогти із життєво важливими державними послугами.
Довідка Finance.ua:
Україна звернулася до МВФ щодо підтримки в покритті фінансового дефіциту для збереження функціонування економіки у розмірі $5 млрд на місяць на найближчі три місяці, і МВФ допоможе у зборі цих коштів;
Європейський союз має намір покрити більшу частину витрат на післявоєнне відновлення України. З цією метою буде створено трастовий фонд солідарності.