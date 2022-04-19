ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - Bloomberg

Вчора 16:40Казна та Політика
389
ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - BloombergЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - Bloomberg
Європейський союз має намір покрити більшу частину витрат на післявоєнне відновлення України. З цією метою буде створено трастовий фонд солідарності.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними агентства, Європейська комісія повідомила дипломатам про роботу над інструментом, який буде орієнтуватися на довгострокові потреби України. Даний фонд буде створений за зразком європейського COVID-фонду та профінансує інвестиції та реформи за погодженням з українським урядом.
У той же час, як пише Bloomberg, поки невідомо, як будуть розподілятися гранти і кредити. Джерела підтвердили, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поки не називає суми, оскільки війна ще триває. Однак цифра досягне сотень мільярдів євро.
Очікується, що питання післявоєнного відновлення України і можливих військових репарацій буде в центрі уваги протягом наступних тижнів, оскільки високопоставлені чиновники в Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва і гарантії того, що величезні суми будуть використані за призначенням.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 18 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, досягла $84,8 млрд або майже 2,5 трлн грн. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $4,45 млрд. Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту «росія заплатить» командою KSE Institute;
  • члени Палати представників США Деббі Дінгелл та Фред Аптон (обидва — Мічиган) представили законопроєкт, який передбачає дозвіл на передачу Україні заарештованих фондів рф. Американці хочуть змусити росіян платити українцям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.