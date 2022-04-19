ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - Bloomberg — Finance.ua

За даними агентства, Європейська комісія повідомила дипломатам про роботу над інструментом, який буде орієнтуватися на довгострокові потреби України. Даний фонд буде створений за зразком європейського COVID-фонду та профінансує інвестиції та реформи за погодженням з українським урядом.
У той же час, як пише Bloomberg, поки невідомо, як будуть розподілятися гранти і кредити. Джерела підтвердили, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поки не називає суми, оскільки війна ще триває. Однак цифра досягне сотень мільярдів євро.
Очікується, що питання післявоєнного відновлення України і можливих військових репарацій буде в центрі уваги протягом наступних тижнів, оскільки високопоставлені чиновники в Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва і гарантії того, що величезні суми будуть використані за призначенням.
Довідка Finance.ua:
станом на 18 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, досягла $84,8 млрд або майже 2,5 трлн грн. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $4,45 млрд. Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту «росія заплатить» командою KSE Institute;
члени Палати представників США Деббі Дінгелл та Фред Аптон (обидва — Мічиган) представили законопроєкт, який передбачає дозвіл на передачу Україні заарештованих фондів рф. Американці хочуть змусити росіян платити українцям.