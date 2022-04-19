ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - Bloomberg — Finance.ua

ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - Bloomberg

Вчора 16:40 — Казна та Політика

ЄС покриє більшу частину витрат на відновлення України, - Bloomberg

Європейський союз має намір покрити більшу частину витрат на післявоєнне відновлення України. З цією метою буде створено трастовий фонд солідарності.

Про це повідомляє Bloomberg

За даними агентства, Європейська комісія повідомила дипломатам про роботу над інструментом, який буде орієнтуватися на довгострокові потреби України. Даний фонд буде створений за зразком європейського COVID-фонду та профінансує інвестиції та реформи за погодженням з українським урядом.

У той же час, як пише Bloomberg, поки невідомо, як будуть розподілятися гранти і кредити. Джерела підтвердили, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поки не називає суми, оскільки війна ще триває. Однак цифра досягне сотень мільярдів євро.

Очікується, що питання післявоєнного відновлення України і можливих військових репарацій буде в центрі уваги протягом наступних тижнів, оскільки високопоставлені чиновники в Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва і гарантії того, що величезні суми будуть використані за призначенням.

Довідка Finance.ua:

станом на 18 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, досягла $84,8 млрд або майже 2,5 трлн грн. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $4,45 млрд. Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту «росія заплатить» командою KSE Institute;

члени Палати представників США Деббі Дінгелл та Фред Аптон (обидва — Мічиган) представили законопроєкт, який передбачає дозвіл на передачу Україні заарештованих фондів рф. Американці хочуть змусити росіян платити українцям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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