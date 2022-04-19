Порахували загальні втрати економіки, понесені в ході війни — Finance.ua

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Порахували загальні втрати економіки, понесені в ході війни

Вчора 11:02Казна та Політика
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Порахували загальні втрати економіки, понесені в ході війниПорахували загальні втрати економіки, понесені в ході війни
Станом на 18 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, досягла $84,8 млрд або майже 2,5 трлн грн.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $4,45 млрд.
Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту «росія заплатить» командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.
За спільними оцінками Мінекономіки та KSE, загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проєкті, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до $600 млрд.
В цілому, за 54 дні війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. кілометрів доріг, 32 тис. квадратних метрів житлового фонду.
У порівнянні з останнім тижнем зросла кількість пошкоджених або зруйнованих об’єктів і тепер становить щонайменше 408 дитячих садочків, 623 закладів середньої, передвищої та вищої освіти, 206 медзакладів, 154 заводи та підприємства.
В переліку пошкоджень та руйнувань через війну щонайменше 68 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів та 2 порти.
Також станом на 18 квітня пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 91 релігійна та 109 інших культурних споруд.
Довідка Finance.ua
* надати інформацію про втрати фізичної інфраструктури, зокрема житлових будинків, в результаті війни, може кожен громадянин чи юридична особа;

* подати інформацію щодо пошкоджень можна за допомогою чат-боту: https://t.me/Damage_in_ua_bot.

За матеріалами: Finance.ua
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