Законопроєкт уже представлено: у США хочуть дозволити передавати заарештовані активи рф українцям — Finance.ua

Законопроєкт уже представлено: у США хочуть дозволити передавати заарештовані активи рф українцям

Вчора 14:02 — Казна та Політика

Законопроєкт уже представлено: у США хочуть дозволити передавати заарештовані активи рф українцям

Члени Палати представників США Деббі Дінгелл та Фред Аптон (обидва — Мічиган) представили законопроєкт, який передбачає дозвіл на передачу Україні заарештованих фондів рф. Американці хочуть змусити росіян платити українцям.

«Закон про суверенітет України від 2022 року» гарантує, що українці, незалежно від того, є громадянами США чи ні, можуть вимагати грошової компенсації через суди в Штатах за будь-які збитки, завдані внаслідок російського вторгнення. Кошти хочуть виплачувати за рахунок активів, захоплених у рф або російських олігархів у США, йдеться у матеріалі CNN

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Зазначається, що законопроєкт торкається як етичних принципів, так і економічних інтересів США, створюючи практичний механізм для українців, щоб перебудувати своє життя. Чинне американське законодавство зазвичай забороняє судові позови проти іноземного уряду за дії, які відбуваються за межами Сполучених Штатів. Активи іноземного центрального банку також заборонені, навіть якщо вони перебувають у банках США.

Законопроєкт Дінгелл-Аптона змінить це, а десятки мільярдів доларів, які Банк росії зберігає в США, не кажучи вже про заарештовані активи інших росіян та організацій, які перебувають під санкціями, можуть бути використані для виплати компенсацій українським біженцям. Тобто, якщо законопроєкт буде ухвалено, то сім’я з України, чий будинок було зруйновано внаслідок бомбардування рашистами, зможе подати до суду у Штатах. Такий судовий процес може вимагати заміну будинку та майна, а також медичні витрати та компенсацію за травми.

Україна також може подати позов до США та використати будь-які російські кошти для допомоги у відновленні лікарень, шкіл та інших споруд, зруйнованих російськими військовими. Американські громадяни і будь-який бізнес, який зазнав збитків в Україні, також можуть отримати компенсацію.

Сенатори Майкл Беннет (Колорадо) та Роб Портман (Огайо) також внесли законопроєкт, спрямований проти захоплених російських активів. Пропонується створити Український фонд допомоги для підтримки біженців та відновлення країни.

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