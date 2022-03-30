Українці можуть подати заявку про пошкоджене майно в "Дії": інструкція — Finance.ua

Якщо інформація про об’єкт зберігається в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), вона підтягнеться автоматично. У разі відсутності інформації про об’єкт в ДРРП ви матимете змогу внести інформацію в ручному режимі.
Після заповнення форми та її реєстрації ви зможете завантажити заяву у форматі PDF або отримати її на електронну пошту.
Інші способи подання заяви. Заяву також можна буде подати на порталі «Дія» за тією ж схемою та фізично в ЦНАП із середини квітня. Для останнього вам знадобиться лише паспорт та РНОКПП.
Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.
Довідка Finance.ua:
до Верховної Ради вже внесли законопроєкт, яким визначили хто може отримати компенсацію за пошкодження та знищення нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф, а також скільки будуть відшкодовувати та хто матиме пріоритетне право на отримання компенсації. Найважливіше із документу ми описали за посиланням.