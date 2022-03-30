Українці можуть подати заявку про пошкоджене майно в "Дії": інструкція — Finance.ua
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Українці можуть подати заявку про пошкоджене майно в "Дії": інструкція

Вчора 10:10Особисті фінанси
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Через війну сотні тисяч громадян України залишилися без домівок. Однак в Уряді обіцяють зробити все для того, щоб відбудувати кожен дім.
Цей процес починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків. Із 30 березня цю інформацію можна подати в застосунку «Дія».
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Хто може подати заявку?

Послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено:
  • приватні будинки (садибні, дачні та садові);
  • квартири;
  • інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Як скористатися функцією у «Дії»?

Що треба зробити в застосунку:
  • у меню «Послуги» виберіть пункт «Повідомлення про пошкоджене майно»;
  • заповніть форму. Для цього знадобиться така інформація:
  • ПІБ;
  • РНОКПП;
  • контактні дані (телефон та адреса електронної пошти);
  • інформація про об’єкт, що було пошкоджено.

Що робити, якщо ваш будинок розбомбили

Якщо інформація про об’єкт зберігається в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), вона підтягнеться автоматично. У разі відсутності інформації про об’єкт в ДРРП ви матимете змогу внести інформацію в ручному режимі.
Після заповнення форми та її реєстрації ви зможете завантажити заяву у форматі PDF або отримати її на електронну пошту.
Інші способи подання заяви. Заяву також можна буде подати на порталі «Дія» за тією ж схемою та фізично в ЦНАП із середини квітня. Для останнього вам знадобиться лише паспорт та РНОКПП.
Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

Довідка Finance.ua:

  • до Верховної Ради вже внесли законопроєкт, яким визначили хто може отримати компенсацію за пошкодження та знищення нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф, а також скільки будуть відшкодовувати та хто матиме пріоритетне право на отримання компенсації. Найважливіше із документу ми описали за посиланням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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