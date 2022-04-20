В уряді заявили, що фіксують позитивну динаміку відновлення економіки — Finance.ua

В уряді заявили, що фіксують позитивну динаміку відновлення економіки

Вчора 14:45 — Казна та Політика

Уряд фіксує певною мірою позитивну динаміку відновлення економіки в порівнянні з березнем.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Забезпечення нашої армії, відновлення зруйнованих міст, соціальні виплати просто неможливі без працюючої економіки. Порівняно з березнем, ми справді фіксуємо певною мірою позитивну динаміку відновлення. Податкові, кредитні та регуляторні зміни, які ми запустили, допомагають бізнесу триматися та відновлювати роботу». За останній тиждень подано понад 2,5 тисячі заявок від різних підприємств на отримання кредитів під 0% у рамках програми «5-7-9», — розповів Шмигаль.

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Крім того, він повідомив, що для проведення посівної залучено під 0% кредитів на суму майже 8,3 млрд грн.

«Держава вже допомогла близько 3 тисячам аграрних підприємств провести посівну. Станом на 18 квітня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур на контрольованій території становлять 14,2 млн гектарів. Це на 2,7 млн гектарів менше, ніж минулого року. Тобто фактично ми засіємо цього року понад 80% минулорічних площ ярими культурами», — сказав Шмигаль.

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