Українська економіка вже витримала перший удар війни — Finance.ua

Українська економіка вже витримала перший удар війни

Вчора 05:38 — Казна та Політика

Українська економіка вже витримала перший удар війни

Економіка України перший удар війни витримала. Завдяки зусиллям уряду та Нацбанку гривня тримається, її здешевлення не перевищує 10–15%, тобто є незначним. Українська банківська система працює стабільно.

Про це заявила глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Безготівкові розрахунки

Безготівкові і карткові розрахунки функціонують нормально. Чиновниця зауважила, що є поодинокі випадки, коли компанії і підприємці відмовляються приймати банківські картки. Про таке людям слід повідомляти на спеціальну гарячу лінію. Реакція буде швидкою.

Податки та пенсії

За підсумками лютого в Україні зафіксували перевиконання бюджетних надходжень.

Пенсії платять вчасно і в повному обсязі, попри воєнний стан. Провели індексацію пенсій. Станом на 17 березня 2022 року банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів. А «Укрпошта» доставила вже 73,72 % профінансованої суми.

ВВП

Шуляк зазначила, що падіння ВВП за підсумками року уникнути не вдасться. Однак відразу після перемоги в Україні розпочнеться велика відбудова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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