Українська економіка вже витримала перший удар війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Українська економіка вже витримала перший удар війни

Вчора 05:38Казна та Політика
386
Українська економіка вже витримала перший удар війниУкраїнська економіка вже витримала перший удар війни
Економіка України перший удар війни витримала. Завдяки зусиллям уряду та Нацбанку гривня тримається, її здешевлення не перевищує 10–15%, тобто є незначним. Українська банківська система працює стабільно.
Про це заявила глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Безготівкові розрахунки

Безготівкові і карткові розрахунки функціонують нормально. Чиновниця зауважила, що є поодинокі випадки, коли компанії і підприємці відмовляються приймати банківські картки. Про таке людям слід повідомляти на спеціальну гарячу лінію. Реакція буде швидкою.

Податки та пенсії

За підсумками лютого в Україні зафіксували перевиконання бюджетних надходжень.
Пенсії платять вчасно і в повному обсязі, попри воєнний стан. Провели індексацію пенсій. Станом на 17 березня 2022 року банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів. А «Укрпошта» доставила вже 73,72 % профінансованої суми.

ВВП

Шуляк зазначила, що падіння ВВП за підсумками року уникнути не вдасться. Однак відразу після перемоги в Україні розпочнеться велика відбудова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Телеканал 24
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.