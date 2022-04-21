МВФ допоможе Україні покрити фінансовий дефіцит $15 млрд у найближчі три місяці — Finance.ua

МВФ допоможе Україні покрити фінансовий дефіцит $15 млрд у найближчі три місяці

Вчора 12:02 — Казна та Політика

МВФ допоможе Україні покрити фінансовий дефіцит $15 млрд у найближчі три місяці

Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо підтримки в покритті фінансового дефіциту для збереження функціонування економіки у розмірі $5 млрд на місяць на найближчі три місяці, і МВФ допоможе у зборі цих коштів.

Про це повідомила директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва.

«Першочерговим завданням є забезпечення підтримки для заповнення цього фінансового дефіциту в Україні протягом наступних трьох місяців», — сказала вона на пресконференції у Вашингтоні у середу.

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«Дозвольте мені наголосити, що ці $5 млрд призначені для підтримки функціонування економіки, а не для задоволення потреб України у відновленні, які будуть величезними», — додала Георгієва.

Вона зазначила, що Фонд дуже тісно взаємодіяв із Міністерством фінансів України щодо цих наданих їм оцінок й існує певна невизначеність щодо цієї суми, але вона, на думку МВФ, не виходить за межі ймовірних потреб країни.

«Що ми робимо, так це працюємо з нашими партнерами, щоб забезпечити мобілізацію за різними каналами такої підтримки та подальшу роботу над докладним описом конкретних потреб і того, як ці потреби можуть бути задоволені найкращим чином», — сказала глава МВФ.

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Георгієва нагадала, що Фонд створив і адмініструватиме спеціальний адміністративний рахунок для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні. «У нас вже є один вклад на цей рахунок, й інші можуть зробити свій внесок. Чекаємо з нетерпінням», — додала директор-розпорядник.

Вона зазначила, що таке велике фінансування для України є важливим зі зрозумілих причин: більша частина економіки не працює, Фонд прогнозує близько 35% спад ВВП цього року. «І тому заповнити цю фінансову прогалину найкраще, покладаючись на грантове фінансування, і це те, що ми хочемо бачити, щоб мобілізувати кошти для України у пошуках фінансової підтримки», — уточнила Георгієва.

За її словами, МВФ уже обговорює подальшу програму для України.

«Звісно, наразі у нас дуже висока невизначеність, але вона не має завадити нам розпочати роботу над пакетом підтримки для України у майбутньому», — наголосила Георгієва.

Вона уточнила, що ця програма, яку Фонд може почати структурувати на майбутнє, не виноситиметься на раду директорів, доки тривають бойові дії. «Тому що несправедливо очікувати від української влади розробки масштабного пакету реформ. Нині вони роблять правильно, зосереджуючись на тому, що найважливіше в цей момент, а саме на підтримці функціонування економіки, і вони роблять справді хорошу роботу», — заявила глава МВФ, висловивши захоплення роботою українського економічного блоку у складі Мінфіну та Нацбанку щодо збереження макроекономічної та фінансової стабільності у країні, що воює.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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