МВФ спрогнозував спад ВВП України у 2022 році на 35% і відмовився від довгострокових прогнозів — Finance.ua

МВФ спрогнозував спад ВВП України у 2022 році на 35% і відмовився від довгострокових прогнозів

Вчора 09:19 — Казна та Політика

МВФ спрогнозував спад ВВП України у 2022 році на 35% і відмовився від довгострокових прогнозів

Українська економіка у 2022 році, як очікується, впаде на 35%, хоча точні виміри її збитків отримати неможливо.

Про це йдеться в оновленому Світовому економічному огляді Міжнародного валютного фонду.

«І навіть якщо війна невдовзі закінчиться, загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян серйозно перешкоджатимуть економічній діяльності на багато років уперед. Для України всі прогнози на 2022–2027 роки, крім реального ВВП, знижені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП прогнозується до 2022 року», — наголошується в документі.

МВФ уточнює, що падіння на 35% загалом відповідає даним, представленим у виданому 2021 року дослідженні Наталії Новта та Євгенії Пугачової «Макроекономічні витрати конфлікту» про найбільш серйозні конфлікти.

Згідно з цією працею, через десять років після початку конфлікту ВВП на душу населення все одно залишається приблизно на 28% нижчим через падіння особистого споживання майже на 25%.

Крім того, конфлікт також пов’язаний із різким спадом офіційної торгівлі: експорт, за оцінками, падає на 58%, а імпорт — на 34% через десять років після початку конфлікту.

Початок конфлікту часто також спричиняє значний відтік біженців до сусідніх нерозвинених країн у короткостроковій перспективі та відносно невеликий, але дуже стійкий відтік біженців у розвинені країни у довгостроковій перспективі, зазначали автори дослідження.

Загалом через розв’язану росією війну проти України МВФ знизив прогноз зростання ВВП у світі у 2022 році з 4,2% до 3,6%, а наступного — із 3,8% до 3,6%, а також збільшив очікування інфляції: у розвинених країнах цього року — з 3,9% до 5,7%, у країнах, що розвиваються, — з 5,9% до 8,7%.

Як повідомлялося, за оцінками Світового банку, який до війни очікував зростання української економіки цього року на 3,2%, вона впаде на 45,1%. Згідно з його доповіддю від початку квітня, у 2023 році очікується відновлення української економіки всього на 2,1%, що також гірше за колишні очікування в 3,5%.

Нацбанк України прогнозує зниження ВВП країни цього року щонайменше на третину, відмовляючись від детальніших оцінок.

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