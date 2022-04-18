Глава МВФ сказала, що потрібно для відновлення конкурентоспроможності України — Finance.ua

Глава МВФ сказала, що потрібно для відновлення конкурентоспроможності України

Вчора 12:12 — Казна та Політика

Глава МВФ сказала, що потрібно для відновлення конкурентоспроможності України

Для відновлення України є дуже важливим надання постійної економічної підтримки з боку партнерів України.

Про це директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила у Twitter

«Постійна економічна підтримка з боку партнерів України є важливою для закладення основ для відновлення сучасної конкурентоспроможності України», — написала вона.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою питання забезпечення фінансової стійкості України й підготовку до відбудови після війни.

Раніше Георгієва заявила, що МВФ збільшив екстрене фінансування допомоги Україні, запустив спеціальний рахунок для подальшого фінансування та разом із міжнародними партнерами готується до масштабних зусиль з відновлення країни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 квітня поінформував, що делегація уряду України цього тижня вирушить до Вашингтона, щоб провести зустрічі в МВФ, Світовим банком і адміністрацією США та залучити більше фінансової підтримки для України.

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