МВФ готується до масштабного відновлення України - Георгієва — Finance.ua

МВФ готується до масштабного відновлення України - Георгієва

Вчора 11:17 — Казна та Політика

МВФ готується до масштабного відновлення України - Георгієва

МВФ збільшив екстрене фінансування допомоги Україні, запустив спеціальний рахунок для подальшого фінансування та разом із міжнародними партнерами готується до масштабних зусиль з відновлення країни.

Про це сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

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«МВФ збільшив екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у видатках. Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України. І разом із міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні», — сказала Георгієва.

Директорка-розпорядниця МВФ завірила, що нині для світу безпосередніми пріоритетами є припинення війни в Україні, протистояння пандемії та боротьба з інфляцією та боргом.

«Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт є ворогом розвитку та процвітання. Висока ціна війни покалічила і продовжує калічити так багато країн. Сподіваючись на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні та всім постраждалим країнам», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше МВФ прогнозував «глибоку рецесію» російської економіки через війну, розв’язану кремлем проти України, а також масштабні санкції, введені проти рф. Фонд не вважає дефолт росії за зовнішнім боргом малоймовірним.

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