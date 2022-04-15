МВФ готується до масштабного відновлення України - Георгієва — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

МВФ готується до масштабного відновлення України - Георгієва

Вчора 11:17Казна та Політика
389
МВФ готується до масштабного відновлення України - ГеоргієваМВФ готується до масштабного відновлення України - Георгієва
МВФ збільшив екстрене фінансування допомоги Україні, запустив спеціальний рахунок для подальшого фінансування та разом із міжнародними партнерами готується до масштабних зусиль з відновлення країни.
Про це сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
Читайте також
«МВФ збільшив екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у видатках. Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України. І разом із міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні», — сказала Георгієва.
Директорка-розпорядниця МВФ завірила, що нині для світу безпосередніми пріоритетами є припинення війни в Україні, протистояння пандемії та боротьба з інфляцією та боргом.
«Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт є ворогом розвитку та процвітання. Висока ціна війни покалічила і продовжує калічити так багато країн. Сподіваючись на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні та всім постраждалим країнам», — сказала вона.
Нагадаємо, раніше МВФ прогнозував «глибоку рецесію» російської економіки через війну, розв’язану кремлем проти України, а також масштабні санкції, введені проти рф. Фонд не вважає дефолт росії за зовнішнім боргом малоймовірним.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.