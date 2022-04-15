МВФ знизить прогноз зростання світової економіки через війну росії проти України — Finance.ua

МВФ знизить прогноз зростання світової економіки через війну росії проти України

Вчора 09:30 — Світ

МВФ знизить прогноз зростання світової економіки через війну росії проти України

Війна росії проти України спонукає Міжнародний валютний фонд знизити оцінки глобального зростання як на 2022, так і на 2023 рік. Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що більш високі ціни на продукти харчування та енергоносії чинять тиск на тендітну економіку.

Про це свідчить заява Георгієвої.

«Вторгнення росії в Україну, руйнівне для української економіки, потрясло весь світ. Насамперед, це людська трагедія — страждання простих чоловіків, жінок і дітей в Україні, серед яких понад 11 мільйонів вимушених переселенців. Наші серця звернені до них», — сказала вона.

Георгієва сказала, що фонд знизить свої прогнози зростання для 143 країн, на частку яких припадає 86% світового економічного виробництва, але зазначила, що в більшості країн збережеться позитивне зростання.

Вона зазначила, що економічні наслідки війни поширилися швидко і далеко, на сусідів і за їх межі, найсильніше вдаривши по найбільш вразливим людям у світі. «Сотні мільйонів сімей вже борються з нижчими доходами та більш високими цінами на енергію та продукти харчування. Війна погіршила ситуацію і загрожує ще більше збільшити нерівність», — додала глава МВФ.

Георгієва не назвала конкретної мети глобального зростання, але раніше заявляла, що вона буде нижче 4,4%, прогнозованих МВФ в січні, і ця цифра вже знижена на піввідсотка через триваючі збої в ланцюжку поставок, викликаних пандемією.

«З того часу перспективи істотно погіршилися, в основному через війну і її наслідків», — сказала вона.

Георгієва сказала, що відсутність продовольчої безпеки є «серйозною проблемою» через збої в поставках зерна і добрив з України, росії та білорусі, що чинить тиск на найслабші країни. Без вжиття заходів щодо багатостороннього плану щодо збільшення запасів продовольства багато країн зіткнуться з ще більшим голодом, бідністю і соціальними заворушеннями.

За її словами, вперше за багато років інфляція стала явною і реальною небезпекою для багатьох країн світу.

«Це величезна невдача для глобального відновлення. З економічної точки зору, зростання знижується, а інфляція зростає. Говорячи людською мовою, доходи людей падають, а труднощі зростають», — додала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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