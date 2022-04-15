МВФ знизить прогноз зростання світової економіки через війну росії проти України — Finance.ua
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МВФ знизить прогноз зростання світової економіки через війну росії проти України

Вчора 09:30Світ
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МВФ знизить прогноз зростання світової економіки через війну росії проти УкраїниМВФ знизить прогноз зростання світової економіки через війну росії проти України
Війна росії проти України спонукає Міжнародний валютний фонд знизити оцінки глобального зростання як на 2022, так і на 2023 рік. Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що більш високі ціни на продукти харчування та енергоносії чинять тиск на тендітну економіку.
Про це свідчить заява Георгієвої.
«Вторгнення росії в Україну, руйнівне для української економіки, потрясло весь світ. Насамперед, це людська трагедія — страждання простих чоловіків, жінок і дітей в Україні, серед яких понад 11 мільйонів вимушених переселенців. Наші серця звернені до них», — сказала вона.
Георгієва сказала, що фонд знизить свої прогнози зростання для 143 країн, на частку яких припадає 86% світового економічного виробництва, але зазначила, що в більшості країн збережеться позитивне зростання.
Вона зазначила, що економічні наслідки війни поширилися швидко і далеко, на сусідів і за їх межі, найсильніше вдаривши по найбільш вразливим людям у світі. «Сотні мільйонів сімей вже борються з нижчими доходами та більш високими цінами на енергію та продукти харчування. Війна погіршила ситуацію і загрожує ще більше збільшити нерівність», — додала глава МВФ.
Георгієва не назвала конкретної мети глобального зростання, але раніше заявляла, що вона буде нижче 4,4%, прогнозованих МВФ в січні, і ця цифра вже знижена на піввідсотка через триваючі збої в ланцюжку поставок, викликаних пандемією.
«З того часу перспективи істотно погіршилися, в основному через війну і її наслідків», — сказала вона.
Георгієва сказала, що відсутність продовольчої безпеки є «серйозною проблемою» через збої в поставках зерна і добрив з України, росії та білорусі, що чинить тиск на найслабші країни. Без вжиття заходів щодо багатостороннього плану щодо збільшення запасів продовольства багато країн зіткнуться з ще більшим голодом, бідністю і соціальними заворушеннями.
За її словами, вперше за багато років інфляція стала явною і реальною небезпекою для багатьох країн світу.
«Це величезна невдача для глобального відновлення. З економічної точки зору, зростання знижується, а інфляція зростає. Говорячи людською мовою, доходи людей падають, а труднощі зростають», — додала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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