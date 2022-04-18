Свириденко пояснила, за рахунок яких коштів наповнять фонд відновлення України — Finance.ua

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Свириденко пояснила, за рахунок яких коштів наповнять фонд відновлення України

Вчора 21:03Особисті фінанси
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Свириденко пояснила, за рахунок яких коштів наповнять фонд відновлення УкраїниСвириденко пояснила, за рахунок яких коштів наповнять фонд відновлення України
Є кілька шляхів для наповнення фонду, який працюватиме на відновлення економіки та розбудову України.
Про це розповіла перша віце-прем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
Відповідаючи на запитання журналістів про урядове рішення щодо створення спеціального фонду, вона зазначила, що над реалізацією цієї ідеї «буде працювати велика група» фахівців. В числі проблем, які вирішуватиме така група — програма відновлення країни у повоєнний час та наповнення фонду.
«Зрозуміло, що ми будемо в першу чергу — і це наша задача — наповнювати його замороженими активами рф, які можуть і мають бути спрямовані на відновлення України», — сказала Свириденко в інтерв’ю.
Другий шлях — це репарації, додала вона. Ще одне джерело надходжень до фонду — кредити та гранти від наших європейських партнерів.
«Ми не просимо нас годувати, ми просимо надати нам вудку, щоб ми самі могли реалізовувати проєкти з великою долею локалізації, з залученням робочої сили — задля того, щоб відновити та розбудувати Україну», — підкреслила вона.

Довідка Finance.ua:

  • для швидкого післявоєнного відновлення Україна провинна вийти на темпи отримання інвестицій у розмірі приблизно 35% ВВП, або $70 мільярдів на рік впродовж щонайменше 10 років. Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра економіки України Денис Кудін;
  • багато країн уже надають пропозиції до плану відновлення України;
  • Кабмін розпочав реалізацію плану відновлення України.

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За матеріалами: Обозреватель
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