Свириденко пояснила, за рахунок яких коштів наповнять фонд відновлення України — Finance.ua

Свириденко пояснила, за рахунок яких коштів наповнять фонд відновлення України

Вчора 21:03 — Особисті фінанси

Свириденко пояснила, за рахунок яких коштів наповнять фонд відновлення України

Є кілька шляхів для наповнення фонду, який працюватиме на відновлення економіки та розбудову України.

Про це розповіла перша віце-прем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Відповідаючи на запитання журналістів про урядове рішення щодо створення спеціального фонду, вона зазначила, що над реалізацією цієї ідеї «буде працювати велика група» фахівців. В числі проблем, які вирішуватиме така група — програма відновлення країни у повоєнний час та наповнення фонду.

«Зрозуміло, що ми будемо в першу чергу — і це наша задача — наповнювати його замороженими активами рф, які можуть і мають бути спрямовані на відновлення України», — сказала Свириденко в інтерв’ю.

Другий шлях — це репарації, додала вона. Ще одне джерело надходжень до фонду — кредити та гранти від наших європейських партнерів.

«Ми не просимо нас годувати, ми просимо надати нам вудку, щоб ми самі могли реалізовувати проєкти з великою долею локалізації, з залученням робочої сили — задля того, щоб відновити та розбудувати Україну», — підкреслила вона.

Довідка Finance.ua:

для швидкого післявоєнного відновлення Україна провинна вийти на темпи отримання інвестицій у розмірі приблизно 35% ВВП, або $70 мільярдів на рік впродовж щонайменше 10 років. Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра економіки України Денис Кудін;

багато країн уже надають пропозиції до плану відновлення України;

Кабмін розпочав реалізацію плану відновлення України.



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