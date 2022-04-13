Для швидкого відновлення Україні потрібні $70 мільярдів інвестицій на рік - Мінекономіки — Finance.ua
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Для швидкого відновлення Україні потрібні $70 мільярдів інвестицій на рік - Мінекономіки

Вчора 20:01Казна та Політика
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Для швидкого післявоєнного відновлення Україна провинна вийти на темпи отримання інвестицій у розмірі приблизно 35% ВВП, або $70 мільярдів на рік впродовж щонайменше 10 років.
Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра економіки України Денис Кудін.
«Для швидкого післявоєнного відновлення ми провинні вийти на темпи інвестицій приблизно 35% ВВП. Останній ВВП у нас був 200 мільярдів доларів. 35% — це десь приблизно 70 мільярдів доларів щороку», — наголосив Кудін.
За його словами, такі довготривалі інвестиційні очікування спричинені обсягами руйнувань та нанесених нашій економіці збитків.
«Не можна все відновити за один рік. Зусилля (інвесторів) мають бути спрямовані хоча б протягом десяти років», — сказав заступник міністра.
Він підкреслив, що завдяки збільшеному інтересу до України з боку як іноземних держав, так і іноземних компаній, у нашої країни є шанс запросити провідних інвесторів.
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«Щоб економіка зросла, нам треба більше виробництв, більше підприємств у сфері послуг. Для цього потрібні інвестиції. Ми працюємо з багатьма провідними країнами світу, чиї акції котуються на біржах. Наша ключова задача, щоб вони прийшли в Україну, відкрили тут бізнес і почали тут працювати», — наголосив Кудін.
Чиновник також заявив, що уряд наразі приступив до централізованого планування розвитку галузей економіки та визначає підприємства, які потрібно створити. У рамках цього планування для потенційних іноземних інвесторів розробляються готові проєктні рішення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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