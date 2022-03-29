Збитки від війни з урахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів, — Шмигаль

Вчора 15:40 — Казна та Політика

Збитки від війни росії проти України з урахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів. Прямі збитки наближаються до 600 мільярдів доларів.

Про це повідомив у інтерв’ю прем’єр-міністр Денис Шмигаль для «Інтерфакс-Україна»

«Збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки, становлять понад трильйон доларів», — зазначив він.

За його словами, це поки що експертна оцінка. Зокрема, прямі інфраструктурні збитки з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних видатків перевищують 270 млрд доларів. Друга складова — втрати економіки.

«Це падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли ми продовжуватимемо бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад 290 млрд доларів», — наголосив Шмигаль.

Третя складова — це втрати, яких зазнає Україна внаслідок зниження ВВП.

«Підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звичайно, буде суттєве коригування», — додав він.

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