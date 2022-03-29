«Збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки, становлять понад трильйон доларів», — зазначив він.
За його словами, це поки що експертна оцінка. Зокрема, прямі інфраструктурні збитки з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних видатків перевищують 270 млрд доларів. Друга складова — втрати економіки.
«Це падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли ми продовжуватимемо бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад 290 млрд доларів», — наголосив Шмигаль.
Третя складова — це втрати, яких зазнає Україна внаслідок зниження ВВП.
«Підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звичайно, буде суттєве коригування», — додав він.