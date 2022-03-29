Збитки від війни з урахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів, — Шмигаль — Finance.ua
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Збитки від війни з урахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів, — Шмигаль

Вчора 15:40Казна та Політика
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Збитки від війни росії проти України з урахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів. Прямі збитки наближаються до 600 мільярдів доларів.
Про це повідомив у інтерв’ю прем’єр-міністр Денис Шмигаль для «Інтерфакс-Україна».
«Збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки, становлять понад трильйон доларів», — зазначив він.
За його словами, це поки що експертна оцінка. Зокрема, прямі інфраструктурні збитки з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних видатків перевищують 270 млрд доларів. Друга складова — втрати економіки.
«Це падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли ми продовжуватимемо бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад 290 млрд доларів», — наголосив Шмигаль.
Третя складова — це втрати, яких зазнає Україна внаслідок зниження ВВП.
«Підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звичайно, буде суттєве коригування», — додав він.
За матеріалами: РБК-Україна
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