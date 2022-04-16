Шмигаль розповів про перший етап відновлення України — Finance.ua

Шмигаль розповів про перший етап відновлення України

Вчора 14:34 — Казна та Політика

Кабмін розпочав реалізацію плану відновлення України. Тому піротехніки знешкодили вже понад 80 тисяч мін, снарядів та бомб. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Уряд розпочав реалізацію плану відновлення України. Насамперед це стосується нещодавно звільнених від російського окупанта територій. Перший ключовий пункт — це безпека. Тому пріоритетне завдання — це розмінування територій, де були бойові дії. Російська армія залишила по собі тисячі мін, снарядів та бомб «Наші герої-піротехніки знешкодили з них вже понад 80 тисяч. Щодня по 4-5 тисяч небезпечних предметів нейтралізуються. Але, на жаль, ще місяцями, роками знаходитимемо і знешкоджуватимемо на нашій землі такі залишки „руского міра“», — розповів Шмигаль.

За його словами, уряд вже зараз розпочав роботу над створенням Міжнародного центру розмінування.

«Про це ми говорили із заступником Генсекретаря ООН, з лідерами європейських країн та з усіма нашими партнерами, які разом з нами відвідували Бучу та Бородянку. Процес повного знешкодження займе час, у певних областях це можуть бути місяці. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Міністерством внутрішніх справ та іншими міністерствами має розробити багаторічну Державну протимінну стратегію», — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що така стратегія має включати не лише поетапний пошук та знешкодження вибухонебезпечних предметів, але також має охопити інші сфери — від навчань у школах до комунікаційних кампаній, які розповідатимуть, як виглядають ці предмети.

«Той жах, який ми побачили в Ірпені, Бучі, Бородянці, десятках інших сіл і міст, неможливо описати. Наші сапери знаходять заміновані дитячі іграшки, пральні машини, мішки з картоплею, дитячі майданчики. У лісах розставлені сотні розтяжок, а в полях закопані тисячі мін. Дії російських військ на території України — це чисте зло, яке має бути покараним і ніколи не може бути прощеним», — розповів Шмигаль.

За його словами, Міністерству внутрішніх справ уже доручено збільшити кількість саперів та рятувальників, щоб прискорити цю роботу.

«Але перевірити доведеться тисячі квадратних кілометрів території, тому прошу всіх бути пильними та відповідальними», — додав Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.