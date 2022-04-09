Україна вже отримує пропозиції до плану відновлення від багатьох держав - Шмигаль — Finance.ua

Україна вже отримує пропозиції до плану відновлення від багатьох держав - Шмигаль

Вчора 21:02 — Казна та Політика

Україна вже отримує пропозиції до плану відновлення від багатьох держав - Шмигаль, www.kmu.gov.ua

Багато країн уже надають пропозиції до плану відновлення України.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

«Ми погодили з Президентом утворення на базі уряду, Офісу Президента й парламенту робочої групи, яка узагальнюватиме інформацію, яку ми отримуватимемо від наших партнерів і тих, хто готовий брати участь у фінансуванні плану розвитку. Цей план стане основою для створення фонду відновлення — United 24», — відзначив Шмигаль.

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Прем’єр-міністр підкреслив, що покривати збитки, завдані росією, Україна буде, зокрема, через націоналізацію російського майна. Уже прийнято відповідне законодавство.

Крім того, Україна розраховує на заморожені активи рф у багатьох країнах світу. «За різними оцінками, ця сума коливається від 300 до 500 млрд доларів, станом на сьогодні. Україна розраховує на ці гроші як на компенсацію за збитки, які росія завдала і завдає нашій державі», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як зауважив глава уряду, виплата заморожених коштів Україні є тривалим процесом. Водночас Міністерство юстиції вже активно над цим працює.

Глава уряду зауважив, що нині держава створила необхідні умови, аби бізнес починав працювати — залишила тільки сплату 2% від обороту.

«Це цікава пропозиція для бізнесу. І він дуже позитивно відгукнувся. Зареєстровано вже понад 150 тисяч бізнесів, які захотіли перейти на цю систему. Бюджет скоротиться. Але ми чітко визначили пріоритети: ми витрачаємо на захист, на соціальні та гуманітарні сфери», — сказав він.

За словами Прем’єр-міністра, наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці наших партнерів і міжнародних фінансових організацій.

«Є ще одна частина — міжнародні гуманітарні й благодійні організації, які також сплачують певні кошти нашим громадянам. І з ними ми зараз також активно нарощуємо роботу. Ці блоки дають можливість покривати дефіцит бюджету», — сказав глава уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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