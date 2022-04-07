Шмигаль розповів про план відновлення України — Finance.ua

Шмигаль розповів про план відновлення України

Вчора 14:03 — Казна та Політика

Україна буде потужною розвиненою європейською державою. Ми вже оголосили план відновлення України — U-24. Буде створений відповідний фонд. Відновлення відбуватиметься у три стадії.

Про це повідомив прем’єр міністр Денис Шмигаль.

Перша вже триває, коли ми відновлюємо зруйновані об’єкти тимчасово, оперативно й швидко.

Другий етап — швидке відновлення після завершення бойових дій. Перш за все треба відновити постачання води й електрики, щоб люди могли забезпечити своє проживання на зруйнованих територіях.

Третій етап — повноцінне відновлення наших міст, містечок, будівель, інфраструктури, нашої країни в цілому.

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«Це має бути паралельно з політичними процесами входження України до ЄС. Ми очікуємо найближчими днями отримати опитувальник, який є одним з етапів для отримання Україною статусу кандидата у Євросоюз», — зазначив він.

$3,3 млрд в еквіваленті, зокрема від МВФ, Євросоюзу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку. Загалом цих коштів вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці. Нагадаємо, зі слів першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової, на сьогоднішній день підтримка, отримана від міжнародних фінансових організацій, становить майжев еквіваленті, зокрема від МВФ, Євросоюзу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку. Загалом цих коштів вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці.

Довідка Finance.ua:

Раніше Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни.

Україна приєднується до європейської енергомережі ENTSO-E.



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