Шмигаль розповів про план відновлення України — Finance.ua
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Шмигаль розповів про план відновлення України

Вчора 14:03Казна та Політика
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Україна буде потужною розвиненою європейською державою. Ми вже оголосили план відновлення України — U-24. Буде створений відповідний фонд. Відновлення відбуватиметься у три стадії.
Про це повідомив прем’єр міністр Денис Шмигаль.
Перша вже триває, коли ми відновлюємо зруйновані об’єкти тимчасово, оперативно й швидко.
Другий етап — швидке відновлення після завершення бойових дій. Перш за все треба відновити постачання води й електрики, щоб люди могли забезпечити своє проживання на зруйнованих територіях.
Третій етап — повноцінне відновлення наших міст, містечок, будівель, інфраструктури, нашої країни в цілому.
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«Це має бути паралельно з політичними процесами входження України до ЄС. Ми очікуємо найближчими днями отримати опитувальник, який є одним з етапів для отримання Україною статусу кандидата у Євросоюз», — зазначив він.
Нагадаємо, зі слів першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової, на сьогоднішній день підтримка, отримана від міжнародних фінансових організацій, становить майже $3,3 млрд в еквіваленті, зокрема від МВФ, Євросоюзу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку. Загалом цих коштів вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни.
  • Україна приєднується до європейської енергомережі ENTSO-E.
  • В застосунку «Дія» вже запрацювала спеціальна послуга, завдяки якій люди можуть вносити інформацію про пошкоджене або знищене майно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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