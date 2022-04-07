Шмигаль розповів про план відновлення України — Finance.ua

«Це має бути паралельно з політичними процесами входження України до ЄС. Ми очікуємо найближчими днями отримати опитувальник, який є одним з етапів для отримання Україною статусу кандидата у Євросоюз», — зазначив він.
Нагадаємо, зі слів першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової, на сьогоднішній день підтримка, отримана від міжнародних фінансових організацій, становить майже $3,3 млрд в еквіваленті, зокрема від МВФ, Євросоюзу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку. Загалом цих коштів вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці.
Довідка
Finance.ua:
Раніше Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни.