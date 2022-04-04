Уряду вдається зберігати баланс забезпечення країни пальним - Шмигаль — Finance.ua
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Уряду вдається зберігати баланс забезпечення країни пальним - Шмигаль

Вчора 21:00Енергетика
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Попри ворожі обстріли нафтобаз, уряду вдається зберігати баланс забезпечення країни пальним.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль нагадав, що для підтримки ринку нафтопродуктів уряд скасував акциз і знизив податок на додану вартість.
«Окремо працюємо із нашими постачальниками пального. Тут ми забрали повністю акциз з пального з бензину і з дизеля і знизили ПДВ з 20% до 7%. Коли це рішення вступило в силу, майже на 10 грн впала ціна на пальне на заправках», — сказав прем’єр.
Відтак, за його словами, попри дефіцит палива через ворожі обстріли нафтобаз і певні логістичні розриви, країні вдається зберігати баланс забезпечення пальним.
«Зараз ворог розбив частину наших баз збереження пального, тому спостерігається де-не-де дефіцит, але ми бачимо баланс забезпечення країни пальним. Можуть бути логістичні розриви, але ми розуміємо, скільки необхідно загалом, ми у тісній співпраці з постачальниками, співпрацюємо з Укрзалізницею, з Міністерством оборони, і чітко бачимо баланс пального, яке потрібно нашій країні», — наголосив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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