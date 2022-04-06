Рожкова розповіла про плани відновлення української економіки — Finance.ua

Рожкова розповіла про плани відновлення української економіки

Перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова розповіла про плани відновлення української економіки.

На які внутрішні та зовнішні ресурси може розраховувати Україна, на які саме галузі варто робити ставку, наскільки потужною може бути допомога наших західних партнерів.

На сьогоднішній день підтримка, отримана від міжнародних фінансових організацій, становить майже $3,3 млрд в еквіваленті, зокрема від МВФ, Євросоюзу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку.

На скільки вистачить коштів. Загалом цих коштів вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці. Водночас потреба в коштах для відновлення економіки є значною.

Щодо «Плану Маршалла» важливо розуміти, що це історія не тільки про гроші, а й про комплексну відбудову країни та виведення її економіки на якісно новий рівень.

«Після перемоги на нас чекає багато справ. З точки зору виключно економіки — це розвиток оборонної промисловості, відбудова інфраструктури, житла, відновлення та розвиток транспорту, медицини, харчової та легкої промисловості, а також освіта, яка є не менш важливим напрямом», — зазначила Рожкова.

Необхідно продовжити роботу над упровадженням норм, наближених до стандартів ЄС та провідних країн світу. Можливий обсяг фінансової підтримки на відбудову певною мірою залежатиме від того, наскільки ми як країна будемо віддані демократичним цінностям та стандартам державного управління, які мають вибудовуватися сильними і професійними інституціями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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