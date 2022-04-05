Для відновлення України потрібні будуть сотні мільярдів доларів, - Шмигаль — Finance.ua
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Для відновлення України потрібні будуть сотні мільярдів доларів, - Шмигаль

Вчора 14:03Казна та Політика
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Для відновлення України потрібні будуть сотні мільярдів доларів, - ШмигальДля відновлення України потрібні будуть сотні мільярдів доларів, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наполягає на необхідності формування плану відновлення України після війни, яка потребуватиме сотень мільярдів доларів.
Про це він заявив глава уряду в інтерв’ю виданню «НВ».
«При таких руйнуваннях, при такій ситуації, яка є зараз, Україні без плану відновлення неможливо буде існувати в майбутньому», — сказав глава уряду.
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За його словами, робота над так званим планом Маршалла 2.0 триває.
Шмигаль наголосив, що вже зараз треба інвентаризувати усі втрати, розуміти, скільки це коштує.
«Просто прагматична вартість втраченої інфраструктури, домівок, взагалі усіх активів, які ми втрачаємо. Далі треба розуміти звідки брати гроші, я про це вже згадував. Оце і буде той фонд відновлення держави, з якого ми будемо робити все: відновлювати інфраструктуру, відновлювати житло. Очевидно, що це великі гроші. Це сотні мільярдів доларів, які потрібні будуть для того, щоб просто привести країну в той вигляд, в якому вона була до початку повномасштабної збройної агресії», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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