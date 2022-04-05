Уряд відшкодовуватиме до 150 кв. м вартості знищеного житла — Finance.ua

Уряд відшкодовуватиме до 150 кв. м вартості знищеного житла

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Уряд відшкодовуватиме до 150 кв. м вартості знищеного житла

Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.

Про це повідомив 2 квітня під час брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Прийнято відповідне рішення про відшкодування знищеного житлового майна, але для цього потрібно зайти в додаток „Дія“, вибрати там опцію „Послуги“ та подати заявку на відшкодування знищеного житлового майна», — зазначив Арестович.

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За його словами, при пошкодженні майна до 150 кв. м уряд буде компенсувати його. У разі, якщо житлова площа знищеного будинку або квартири становила більш ніж 150 150 кв. м, відшкодовуватиметься різниця.

Раніше народний депутат України, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомляла , що «мова йде не про грошову компенсацію, а про квадратні метри житлової площі».

Якщо житло можна відремонтувати, власнику нададуть кошти на відновлення або профінансують необхідні роботи. Компенсація на ремонт визначається за результатами оцінки, але гранична сума компенсації не може перевищувати вартості будівництва нового житла

«Нове житло має бути такої ж площі, як і втрачене, але не більше 150 кв м. Його можна обрати в тому ж населеному пункті або за бажанням в іншому, але аналогічної категорії. Також можна отримати житло вищої вартості, профінансувавши різницю самостійно», — додала Шуляк.

Довідка Finance.ua:

до Верховної Ради вже внесли законопроєкт, яким визначили хто може отримати компенсацію за пошкодження та знищення нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф, а також скільки будуть відшкодовувати та хто матиме пріоритетне право на отримання компенсації. Найважливіше із документу ми описали за посиланням;

із 30 березня українці можуть подати заявку про пошкоджене майно в «Дії».

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