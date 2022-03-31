Українцям компенсують зруйновані війною квартири та будинки, але не грошима — Finance.ua

Українцям компенсують зруйновані війною квартири та будинки, але не грошима

Вчора 09:04 — Особисті фінанси

Українцям компенсують зруйновані війною квартири та будинки, але не грошима, www.dsns.gov.ua

В Україні готуються до виплат компенсацій мешканцям країни за пошкоджене та знищене під час війни житло.

Про це повідомила народний депутат України, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Текст законопроекту № 7198 на сайті парламенту поки що не оприлюднений.

«Держава готується забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення їхнього житла під час війни. Зокрема, йдеться про надання житлової площі з обмеженням до 150 кв. метрів, а не грошей», — повідомила Шуляк.

За її словам, люди, які втратили своє житло, домівки яких зруйновані або пошкоджені, обов’язково мають зареєструватися через застосунок «Дія». Вони матимуть право на отримання компенсації. Ініціатива стосується житлових приміщень громадян України.

Це дозволить державі вже зараз почати працювати та прораховувати витрати на відновлення житла, зокрема йдеться про сотні мільярдів гривень.

«Цим законопроектом ми передбачили також, що людина зможе обирати місто, де хоче оселитися. Тобто якщо квартира була в Харкові, то власник зруйнованого житла зможе обрати відповідну квартиру з такими ж характеристиками в іншому обласному центрі», — наголосила Шуляк.

Довідка Finance.ua:

раніше до Верховної Ради внеcли законопроєкт, яким визначаються правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф;

із 30 березня українці можуть подати заявку про пошкоджене майно в «Дії».

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