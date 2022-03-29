Алгоритм отримання компенсації власникам житла, що безоплатно розмістили переселенців (інфографіка) — Finance.ua
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Алгоритм отримання компенсації власникам житла, що безоплатно розмістили переселенців (інфографіка)

Вчора 10:00Казна та Політика
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Алгоритм отримання компенсації власникам житла, що безоплатно розмістили переселенців (інфографіка)
Міністерство розвитку громад і територій України запустило соціальну ініціативу «Прихисток» — проект із розміщення українців, які вимушені переїхати із зон бойових дій. Сотням тисяч наших громадян довелось покинути свої домівки, рятуючись від російських бомб і ракет.
Про те, як отримати компенсацію людям, що прихистили переселенів повідомили в Міністерстві.
Власники житла, які безкоштовно допоможуть українцям із проживанням, зможуть отримати від держави близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від її віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.
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Щоб запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію, необхідно:
  • подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт https://prykhystok.gov.ua/ про готовність прийняти у себе переселенців;
  • при поселенні переселенців подати відповідну заяву до ОМС (орган місцевого самоврядування);
  • до 5-го числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;
  • отримати компенсацію.
Алгоритм отримання компенсації власникам житла, що безоплатно розмістили переселенців (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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