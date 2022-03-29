Алгоритм отримання компенсації власникам житла, що безоплатно розмістили переселенців (інфографіка) — Finance.ua

Міністерство розвитку громад і територій України запустило соціальну ініціативу «Прихисток» — проект із розміщення українців, які вимушені переїхати із зон бойових дій. Сотням тисяч наших громадян довелось покинути свої домівки, рятуючись від російських бомб і ракет.
Про те, як отримати компенсацію людям, що прихистили переселенів повідомили в Міністерстві.
Власники житла, які безкоштовно допоможуть українцям із проживанням, зможуть отримати від держави близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від її віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.