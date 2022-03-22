Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб: як працюватиме програма (інфографіка) — Finance.ua
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Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб: як працюватиме програма (інфографіка)

Вчора 16:02Казна та Політика
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Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб: як працюватиме програма (інфографіка)Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб: як працюватиме програма (інфографіка)
Уряд продовжує реалізацію програми для підтримки економіки та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.
«З метою збереження економіки уряд здійснює релокацію підприємств з областей де ведуться бойові дії, що забезпечує не тільки збереження існуючих робочих місць, але й відкриття нових вакансій у вже діючих бізнесах», — пише Свириденко.
За її словами, саме в рамках підтримки створення робочих місць запроваджується програма компенсації роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис грн за кожного такого працівника протягом двох місяців.
Як працюватиме програма:
  • підприємству потрібно укласти трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою і зареєструвати дані про працевлаштовану особу через портал Дія або надати заяву до Державної служби зайнятості;
  • такий порядок діятиме під час воєнного стану та ще 30 днів після його завершення.
«Розраховуємо, що ці заходи допоможуть, з одного боку, зменшити безробіття, покращити добробут громадян, а з іншого — підвищити економічну активність бізнесу України», — додала міністр.
Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб: як працюватиме програма (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • уряд почав масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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