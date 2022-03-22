Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб: як працюватиме програма (інфографіка) — Finance.ua

Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб: як працюватиме програма (інфографіка)

Вчора 16:02 — Казна та Політика

Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб: як працюватиме програма (інфографіка)

Уряд продовжує реалізацію програми для підтримки економіки та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook

«З метою збереження економіки уряд здійснює релокацію підприємств з областей де ведуться бойові дії, що забезпечує не тільки збереження існуючих робочих місць, але й відкриття нових вакансій у вже діючих бізнесах», — пише Свириденко.

За її словами, саме в рамках підтримки створення робочих місць запроваджується програма компенсації роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис грн за кожного такого працівника протягом двох місяців.

Як працюватиме програма:

підприємству потрібно укласти трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою і зареєструвати дані про працевлаштовану особу через портал Дія або надати заяву до Державної служби зайнятості;

такий порядок діятиме під час воєнного стану та ще 30 днів після його завершення.

«Розраховуємо, що ці заходи допоможуть, з одного боку, зменшити безробіття, покращити добробут громадян, а з іншого — підвищити економічну активність бізнесу України», — додала міністр.

Довідка Finance.ua:

уряд почав масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.