Гроші, робота, житло: уряд почав масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки — Finance.ua

Гроші, робота, житло: уряд почав масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки

Вчора 16:00 — Казна та Політика

Гроші, робота, житло: уряд почав масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки

Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Уряд сьогодні цю програму реалізовує.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Всі три програми вже затверджено Урядом України. Їхня реалізація починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. З 30-го березня запрацює реєстрація через Дію», — повідомив Шмигаль.

Гроші. Держава без зайвих паперів виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень через Дію на картку в банку. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій.

Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони.

Робота. Розпочинається програма працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.

Житло. Тиждень тому Уряд вже прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.

Тепер цю програму доповнено тим, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома.

Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг.

«Після завершення війни ми все відбудуємо. Кожний будинок, кожну квартиру, кожну споруду. І всі зможуть повернутись додому. Але кожен з тих, хто сьогодні знайшов прихисток, роботу і все необхідне для життя в цей непростий час, назавжди залишить у своєму серці пам’ять та вдячність гостинним громадам і людям», — підсумував прем’єр.

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