Британия заявляет о проблемах с перенаправлением средств от продаж «Челси» для Украины — Finance.ua

Британия заявляет о проблемах с перенаправлением средств от продаж «Челси» для Украины Сегодня 11:48 — Фондовый рынок

Британия заявляет о проблемах с перенаправлением средств от продаж «Челси» для Украины

Правительство Британии заявило о задержке в перенаправлении средств от продажи ФК «Челси» Абрамовича для помощи пострадавшим от российской агрессии в Украине, называя этот процесс «слишком долгим».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Министр иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл заявил, что «слишком много времени» нужно для перенаправления средств от продажи ФК «Челси» российского олигарха Романа Абрамовича для помощи жертвам войны в Украине.

Также чиновник отметил, что возникли «существенные проблемы», требующие решения, но заверил, что появилась «новая энергия» для решения этого вопроса.

Продажа футбольного клуба «Челси» российскому олигарху Роману Абрамовичу состоялась в мае 2022 года, после применения к нему санкций в связи с российским вторжением в Украину. При продаже Абрамович обещал использовать средства для фонда помощи жертвам войны.

Читайте также Абрамович проиграл суд касательно снятия санкций ЕС

Однако почти через два года средства остаются замороженными на банковском счету из-за разногласий между сторонами относительно того, как эти деньги должны быть израсходованы.

Напомним, ранее Великобритания запретила использовать за пределами Украины средства, вырученные Фондом помощи пострадавшим от войны от продажи футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.