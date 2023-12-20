Абрамович проиграл суд касательно снятия санкций ЕС — Finance.ua

Абрамович проиграл суд касательно снятия санкций ЕС Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Абрамович проиграл суд касательно снятия санкций ЕС

российский миллиардер Роман Абрамович проиграл судебный процесс, касающийся отмены санкций, введенных против него Европейским Союзом после вторжения россии в Украину. ЕС оставил ограничения в силе.

Об этом пишет Reuters.

Суд, который также отклонил требования Абрамовича по компенсации, отметил его роль в российской сталелитейной компании Evraz и тот факт, что сталь — основной источник доходов российского правительства.

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«Генеральный суд отклоняет иск, поданный Абрамовичем, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные меры», — говорится в решении суда ЕС.

Суд сообщил, что ЕС не ошибся в своей оценке, решив включить, а затем сохранить в санкционных списках Абрамовича, «учитывая его роль в группе Evraz и, в частности, в ее материнской компании».

Напомним, после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года ЕС ввел санкции против российских чиновников и множества российских бизнесменов, одновременно заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.

Ограничения в отношении Абрамовича ЕС ввел 15 марта в рамках четвертого пакета санкций ЕС против рф. Свое решение Брюссель обосновал тем, что Абрамович — «российский олигарх, у которого давние и тесные связи с владимиром путиным», что «помогло бизнесмену сохранить свое состояние». Кроме того, налогообложение бизнеса миллиардера является «существенным источником поступлений» в российский бюджет. Абрамович подал судебный иск против санкций ЕС.

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