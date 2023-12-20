Абрамович проиграл суд касательно снятия санкций ЕС — Finance.ua
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Абрамович проиграл суд касательно снятия санкций ЕС

Фондовый рынок
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Абрамович проиграл суд касательно снятия санкций ЕС
Абрамович проиграл суд касательно снятия санкций ЕС
российский миллиардер Роман Абрамович проиграл судебный процесс, касающийся отмены санкций, введенных против него Европейским Союзом после вторжения россии в Украину. ЕС оставил ограничения в силе.
Об этом пишет Reuters.
Суд, который также отклонил требования Абрамовича по компенсации, отметил его роль в российской сталелитейной компании Evraz и тот факт, что сталь — основной источник доходов российского правительства.
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«Генеральный суд отклоняет иск, поданный Абрамовичем, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные меры», — говорится в решении суда ЕС.
Суд сообщил, что ЕС не ошибся в своей оценке, решив включить, а затем сохранить в санкционных списках Абрамовича, «учитывая его роль в группе Evraz и, в частности, в ее материнской компании».
Напомним, после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года ЕС ввел санкции против российских чиновников и множества российских бизнесменов, одновременно заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.
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Ограничения в отношении Абрамовича ЕС ввел 15 марта в рамках четвертого пакета санкций ЕС против рф. Свое решение Брюссель обосновал тем, что Абрамович — «российский олигарх, у которого давние и тесные связи с владимиром путиным», что «помогло бизнесмену сохранить свое состояние». Кроме того, налогообложение бизнеса миллиардера является «существенным источником поступлений» в российский бюджет. Абрамович подал судебный иск против санкций ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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