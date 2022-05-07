Роман Абрамович договорился о продаже «Челси» за $5 млрд — Finance.ua

Роман Абрамович договорился о продаже «Челси» за $5 млрд

Сегодня 22:25 — Фондовый рынок

Английский футбольный клуб Челси будет продан консорциуму бизнесменов с участием американского миллиардера Тодда Бели, совладельца бейсбольной команды Лос-Анджелес Доджерс.

Клуб сообщил на своем сайте, что условия продажи согласованы.

Об этом сообщает «Медуза».

Согласно соглашению, консорциум заплатит за клуб 4,25 млрд фунтов стерлингов ($5,2 млрд). Из них 2,5 млрд фунтов направят на покупку акций «Челси».

Вырученные средства поступят на замороженный банковский счет в Великобритании, затем, как обещал Роман Абрамович, они будут направлены на благотворительность.

Еще 1,75 млрд фунтов новые владельцы должны вложить в развитие клуба, в том числе инвестировать в женскую команду, академию «Челси» и два стадиона клуба в Лондоне.

В консорциум бизнесменов, заключивших соглашение о покупке «Челси», кроме Тодда Белли вошли американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Вис и инвестиционная компания Clearlake Capital.

Сделку планируется закрыть в конце мая. Предварительно ее должны одобрить английские футбольные власти и правительство Великобритании.

Российский миллиардер Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. Он объявил о продаже клуба в марте, незадолго до того, как попал под санкции Великобритании из-за войны в Украине. Абрамович говорил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд для помощи пострадавшим в войне.

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