Британія заборонила витрачати за межами України кошти від продажу «Челсі» — Finance.ua
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Британія заборонила витрачати за межами України кошти від продажу «Челсі»

Казна та Політика
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Британія заборонила витрачати за межами України кошти від продажу «Челсі»
Британія заборонила витрачати за межами України кошти від продажу «Челсі»
Велика Британія заборонила використовувати за межами України кошти, які виручив Фонд допомоги постраждалим від війни від продажу футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича.
Про це розповів The Times голова фонду Майк Пенроуз.
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Коли «Челсі» продали, вторговані кошти передали Фонду, щоб вони могли принести користь «усім жертвам війни в Україні та її наслідків». Однак через рік британський уряд повідомив Фонду, що той отримає гроші лише в тому випадку: якщо погодиться обмежити витрати географічними кордонами України — «тобто ми не зможемо розглядати жоден запит, який міг би виділити гроші українцям за межами України».
У Фонді із цим не погоджуються, адже можна, наприклад, допомагати українським біженцям за кордоном.
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Пенроуз наголосив, що переказ коштів до росії чи білорусі неможливий через санкції.
Нагадаємо, раніше The Telegraph писало, що виручені від продажу футбольного клубу Челсі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів перебувають у підвішеному стані на тлі вимог Європейського Союзу про те, як ці гроші слід витратити.

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За матеріалами:
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