Британія і ЄС не можуть домовитися, куди спрямувати 2,3 млрд фунтів від продажу Челсі — Finance.ua

Британія і ЄС не можуть домовитися, куди спрямувати 2,3 млрд фунтів від продажу Челсі Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Британія і ЄС не можуть домовитися, куди спрямувати 2,3 млрд фунтів від продажу Челсі

Виручені від продажу футбольного клубу Челсі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів перебувають у підвішеному стані на тлі вимог Європейського Союзу про те, як ці гроші слід витратити.

Про це пише видання The Telegraph

Під час продажу клубу російський олігарх Роман Абрамович обіцяв, що гроші будуть використані для «всіх жертв війни в Україні», а також на підтримку «довгострокової роботи з відновлення».

Зараз гроші залишаються на замороженому рахунку. Розслідування Telegraph Sport встановило, що серйозна причина затримки — консультації британського уряду щодо ЄС.

Євросоюз наполягає на тому, щоб гроші були витрачені безпосередньо в Україні, а не на тих, хто постраждав від конфлікту.

Незалежний фонд, створений для управління фондами, створений Майком Пенроузом, колишнім виконавчим директором Unicef у Великій Британії, не може пояснити, чому уряд зайняв таку позицію.

Для деяких джерел, близьких до переговорів, стало несподіванкою, що британський уряд, схоже, не поділяє вимоги Брюсселя.

Угода з продажу ФК Челсі - під британською юрисдикцією, але уряд залучив ЄС до підписання угоди щодо фонду, оскільки Абрамович отримав португальський паспорт 2021 року.

Видання звернулося до уряду для пояснення затримок, але там відмовилися назвати ЄС як причину.

«Ми хочемо, щоб Україна якнайшвидше відчула вигоду від цих грошей, особливо з урахуванням нещодавнього руйнування Каховської дамби, але ми маємо захистити цілісність нашого санкційного режиму», — зазначило джерело видання.

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Також представниця уряду додала, що доходи від продажу Челсі заморожені на банківському рахунку в Британії, а незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу грошей на гуманітарні цілі в Україні. Потім потрібно буде подати заявку на отримання ліцензії, щоб переказати кошти до фонду.

Раніше вже повідомлялося, що фонд, який створюється для передання на допомогу Україні $2,9 млрд від продажу російським мільярдером Романом Абрамовичем футбольного клубу Челсі, майже готовий до роботи, але затвердження урядом Британії триває довше, ніж очікувалося.

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