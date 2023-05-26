Польща заморозила російські активи на мільярд євро: що потрібно для їх конфіскації — Finance.ua

Польща заморозила російські активи на мільярд євро: що потрібно для їх конфіскації Сьогодні 11:15 — Фондовий ринок

Польща заморозила російські активи на мільярд євро: що потрібно для їх конфіскації

Польща вже заморозила активи російських олігархів на суму понад мільярд євро, однак для того, щоб їх конфіскувати, необхідно внести поправки до Конституції.

Як повідомляє польське видання Wprost , у польському Сеймі відбулося друге читання законопроекту, прийняття якого дозволить на законних підставах конфіскувати російські активи.

Законопроект пропонується доповнити пунктом, який дозволить Держказначейству Польщі вилучати майно, що знаходиться під юрисдикцією Республіки Польща, яке може використовуватися для підтримки російської агресії. Зазначається, що заарештовані активи будуть використані в повному обсязі для підтримки жертв російської агресії.

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Як повідомив міністр Ради міністрів Польщі Лукаш Шрайбер, сума заморожених активів російських олігархів перевищує мільярд євро, «так що мова йде про досить значні ресурси».

Шрайбер також закликав опозицію проголосувати за ці зміни.

Наразі проект передано до надзвичайної комісії для розгляду проекту закону про внесення змін до Конституції Республіки Польща.

Раніше повідомлялося, що ЄС обговорює можливість передати Україні прибуток від заморожених активів росії майже на 200 мільярдів євро.

Також Бельгія передала Україні пакет допомоги на 92 мільйони євро, отриманих від податкових надходжень від заморожених російських активів.

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УНІАН За матеріалами:

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