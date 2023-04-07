Передачу Україні $3 млрд від продажу «Челсі» відклали в очікуванні схвалення від британського уряду — Finance.ua

Передачу Україні $3 млрд від продажу «Челсі» відклали в очікуванні схвалення від британського уряду Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Передачу Україні $3 млрд від продажу «Челсі» відклали в очікуванні схвалення від британського уряду

Передачу $2,9 млрд з фонду, створеного для допомоги Україні від продажу «Челсі», відклали — затвердження процесу в Британії займає більше часу, ніж очікувалося.

Про це повідомляє Bloomberg.

Гроші заморожені на рахунку у Великій Британії вже майже рік опісля продажу футбольного клубу. Раніше ці кошти обіцяли спрямувати на гуманітарні цілі в Україні.

«Фонд майже готовий до запуску та визначився з кандидатурою голови правління, але схвалення урядом Британії триває довше, ніж очікувалося», — заявив ексдиректор ЮНІСЕФ у Британії та виконувач обов’язків директора фонду Майк Пенроуз.

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Зазначається, що у Великій Британії і ЄС вивчають способи арешту заморожених активів, у британському МЗС від коментарів відмовились.

План полягає в тому, що кошти від угоди, які зараз знаходиться на замороженому рахунку, мають бути перераховані до нового фонду. Після створення він повинен буде подати заявку на отримання ліцензії на доступ до коштів в Управління з виконання фінансових санкцій Британії.

Уряд країни повинен буде оцінити заявку на отримання ліцензії з точки зору ризиків обходу санкцій, що може зайняти значний проміжок часу.

Нагадаємо: наприкінці травня Роман Абрамович продав свій футбольний клуб «Челсі» за 5 млрд євро.

Згодом стало відомо, що внаслідок продажу ФК «Челсі» 2,35 млрд фунтів стерлінгів підуть на благодійність, щоб допомогти постраждалим від війни в Україні.

Колишній виконавчий директор Unicef UK Майк Пенроуз очолить фонд відповідно до угоди, укладеної між урядом та Абрамовичем, коли у травні минулого року було укладено угоду про поглинання «Челсі» Тоддом Болі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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