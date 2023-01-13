Економіка Британії неочікувано зросла в листопаді: виплинув Чемпіонат світу з футболу — Finance.ua
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Економіка Британії неочікувано зросла в листопаді: виплинув Чемпіонат світу з футболу

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Економіка Британії неочікувано зросла в листопаді: виплинув Чемпіонат світу з футболу
Економіка Британії неочікувано зросла в листопаді: виплинув Чемпіонат світу з футболу
ВВП Британії несподівано зріс на 0,1% в листопаді, серед офіційних причин називають проведення Чемпіонату світу з футболу, яке стимулювало сферу послуг.
Про це повідомляє йдеться у повідомленні Управління національної статистики (ONS).
Валовий внутрішній продукт країни, що слугує ключовим економічним показником, виріс на 0,1%. Управління національної статистики заявило, що паби і ресторани сприяли зростанню, оскільки люди збиралися в закладах для перегляду матчів Чемпіонату світу.
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Водночас за три місяці до листопада економіка скоротилася на 0,3%. Раніше очікувалося, що економіка Британії продовжить скорочуватися і в листопаді.
Проте сектор послуг, який включає в себе широкий спектр галузей від готельного бізнесу до торгівлі, був найбільшим драйвером зростання в цьому місяці.
«Існують окремі свідчення того, що Чемпіонат світу з футболу приніс користь деяким підприємствам: паби, ресторани і бізнес, що займається продажем вина, доставкою піци, рекламою і забезпеченням безпеки ліцензованих приміщень, повідомили про збільшення обігу», — зазначили в Управлінні.

Довідка Finance.ua:

  • у третьому кварталі року економіка Британії скоротилася більше, ніж оцінювалося раніше — до кінця 2022 року країна, ймовірно, увійде в рецесію;
  • Банк Англії прогнозує, що Британія прямує до тривалої рецесії, а інфляція не повернеться до цільового рівня до початку 2024 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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