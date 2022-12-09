У Великій Британії представили нові фінансові реформи, що охоплюють і блокчейн-сегмент — Finance.ua
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У Великій Британії представили нові фінансові реформи, що охоплюють і блокчейн-сегмент

Фінтех і Картки
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У Великій Британії представили нові фінансові реформи, що охоплюють і блокчейн-сегмент
У Великій Британії представили нові фінансові реформи, що охоплюють і блокчейн-сегмент
Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант оприлюднив пакет реформ, спрямованих на стимулювання економічного зростання країни. Серед іншого, вони охоплюють і криптовалютний сектор.
«Реформи ґрунтуються на бажанні Сполученого Королівства використати переваги нових технологій», — сказано в пропозиції.
Гант зазначив, що нововведення спрямовані на зміну законодавства, що було впроваджене ще за часів знаходження Великох Британії в складі ЄС. За його словами, воно «гальмує розвиток в галузях, таких як цифрові технології».
Серед кроків, які передбачає впровадження реформ:
  • продовження податкових пільг в межах Investment Manager Exemption, включивши до нього криптовалюти. Очікується, що це збільшить іноземні інвестиції у сегмент;
  • створення у 2023 році пісочниці для тестування, застосування та масштабування нових технологій;
  • оприлюднення найближчим часом результатів пропозицій щодо створення цифрової валюти центробанку.

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Колишній міністр фінансів Великої Британії, а нині — прем’єр-міністр країни Ріші Сунак заявляв про амбіції зробити Сполучене Королівство «глобальним криптовалютним та технологічним хабом».
Серед спрямованих на це заходів називалися плани з легалізації стейблкоїнів, тісна співпраця з представниками індустрії в межах робочої групи, а також створення «інфраструктурної пісочниці для фінансового ринку».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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